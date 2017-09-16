СМИ: Казахстан планирует начать поставки авто в Узбекистан

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 сен — Sputnik. Казахстанский автопром планирует поставлять модельный ряд Lada на рынок Узбекистана, сообщает портал «Новости Узбекистана».

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Ташкенте с государственным визитом.

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В столице Узбекистана Ташкенте начал работу узбекско-казахстанский бизнес-форум с участием глав государств. Автомобильную отрасль Казахстана на встрече представляют президент АО «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев и председатель совета директоров Союза «КазАвтоПром» Даулет Бакберген. В рамках форума открыта выставка, на которой усть-каменогорский завод представляет выпускаемые на его мощностях автомобили.

В рамках форума на территории «Узэкспоцентра» организована деловая выставка, где «АЗИЯ АВТО» открыл экспозицию производимых в Казахстане автомобилей бренда LADA. На стенде завода разместились пять моделей: Vesta CNG, XRay, Largus, Granta Liftback и 4×4 Urban.

«Особый интерес участников выставки вызвала битопливная версия LADA Vesta CNG — модификация, позволяющая использовать два вида топлива: сжатый природный газ и бензин. Полностью заправленный автомобиль способен преодолеть более тысячи километров без дозаправки», — отмечает издание.

В рамках открывшегося форума представители казахстанского автопрома обсудят с узбекскими коллегами перспективы поставок техники на рынок соседней республики.

«Границы Узбекистана были закрыты для импорта иностранной техники, в том числе автомобилей, выпускаемых казахстанскими предприятиями. Мы рассчитываем, что либерализация экономической политики Узбекистана и предстоящие встречи помогут сделать шаг к паритету в поставках автомобильной техники», — сказал президент АО «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев.

Отмечается, что, открыв доступ на рынок 32-миллионного Узбекистана, казахстанская компания могла бы приобрести нового потребителя техники на юге.