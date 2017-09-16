СМИ: Казахстан планирует начать поставки авто в Узбекистан
Казахстанский концерн «АЗИЯ АВТО» рассчитывает на продажи своих LADA на узбекский рынок.
Казахстанский концерн «АЗИЯ АВТО» рассчитывает на продажи своих LADA на узбекский рынок.
АСТАНА, 16 сен — Sputnik. Казахстанский автопром планирует поставлять модельный ряд Lada на рынок Узбекистана, сообщает портал «Новости Узбекистана».
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Ташкенте с государственным визитом.
В столице Узбекистана Ташкенте начал работу
В рамках форума на территории «Узэкспоцентра» организована деловая выставка, где «АЗИЯ АВТО» открыл экспозицию производимых в Казахстане автомобилей бренда LADA. На стенде завода разместились пять моделей: Vesta CNG, XRay, Largus, Granta Liftback и 4×4 Urban.
«Особый интерес участников выставки вызвала битопливная версия LADA Vesta CNG — модификация, позволяющая использовать два вида топлива: сжатый природный газ и бензин. Полностью заправленный автомобиль способен преодолеть более тысячи километров без дозаправки», — отмечает издание.
В рамках открывшегося форума представители казахстанского автопрома обсудят с узбекскими коллегами перспективы поставок техники на рынок соседней республики.
«Границы Узбекистана были закрыты для импорта иностранной техники, в том числе автомобилей, выпускаемых казахстанскими предприятиями. Мы рассчитываем, что либерализация экономической политики Узбекистана и предстоящие встречи помогут сделать шаг к паритету в поставках автомобильной техники», — сказал президент АО «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев.
Отмечается, что, открыв доступ на рынок 32-миллионного Узбекистана, казахстанская компания могла бы приобрести нового потребителя техники на юге.
2017 год стал наиболее успешным для отечественных автопроизводителей в освоении экспортных направлений: в начале года «АЗИЯ АВТО» впервые в истории отрасли наладил поставки автомобилей