В Калининградской области отметили перспективы развития янтарного туризма

Источник: РИА Новости

В документе подчеркивается, что РФ значительно отстает от стран-лидеров в сфере развития янтарного туризма и недостаточно полно использует «культурное измерение» янтаря для продвижения продуктов его переработки и повышения туристической привлекательности Калининградской области как центра добычи и переработки этого камня.

«Калининградская область, обладая крупнейшими промышленными запасами янтаря, а также отдельными объектами культурной и туристической инфраструктуры, является наиболее перспективным субъектом Российской Федерации с точки зрения возможностей развития янтарного туризма», — говорится в стратегии.

Отмечается, что партнером области мог бы стать город Санкт-Петербург, обладающий такими уникальными объектами, как реконструированный янтарный кабинет короля Пруссии Фридриха I.

Как уточняется, анализ развития «янтарного туризма» в Калининградской области показал отсутствие системы продвижения янтаря как исторического и культурного феномена, а также отсутствие брендинговой стратегии, направленной на формирование у потребителей янтаря предпочтений в отношении янтарной продукции региона.