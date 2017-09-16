Греф ожидает через 5−10 лет «гигантский сдвиг» в экономике благодаря внедрению блокчейна

Источник: ИТАР-ТАСС

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в экономике «гигантский сдвиг» после начала промышленного применения блокчейна в бизнесе и государственном управлении. Об этом он сообщил во время съемок викторины для школьников «Цифровая экономика. Поколение Z».

Говоря о технологии блокчейн — одной из ключевых инновационных цифровых технологий, применение которой, по мнению многих экспертов, способно изменить экономический и политический ландшафт, — он отметил, что, несмотря на ее незрелость, технология очень перспективна и тем компаниям, которые хотят сохранить позиции на изменившемся рынке, лучше уже начинать с ней экспериментировать.

«Я думаю, 5−10 лет — это то, когда мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике», — сказал он, отметив, что как именно изменится экономика и бизнес-модели, предсказать сейчас невозможно.

Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется. Мы сейчас говорим о блокчейн-экономике, потому что это технология настолько всеобъемлющая, дает гигантские возможности. Невозможно предсказать, как изменятся бизнес-модели. Герман Греф Глава Сбербанка

По словам Грефа, пройдет не менее пяти лет, когда блокчейн можно будет применять в промышленных моделях.

«Более реалистичные цифры — от семи до 10 лет», — уточнил он.