Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Названа главная причина смерти во время секса
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
Америке предложили купить Россию
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Мнение: депутат Денисенко назвал дату штурма резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
Эксперт о безразличии крымчан к словам МИД Украины о санкциях
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Котопоезд из Японии
19:26 (мск), источник: ТАСС

Греф ожидает через 5−10 лет «гигантский сдвиг» в экономике благодаря внедрению блокчейна

Глава Сбербанка отметил перспективность технологии и сообщил, что компаниям, которые хотят сохранить позиции на изменившемся рынке, лучше начинать с ней экспериментировать.

Источник: ИТАР-ТАСС
Читайте также
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в экономике «гигантский сдвиг» после начала промышленного применения блокчейна в бизнесе и государственном управлении. Об этом он сообщил во время съемок викторины для школьников «Цифровая экономика. Поколение Z».

Говоря о технологии блокчейн — одной из ключевых инновационных цифровых технологий, применение которой, по мнению многих экспертов, способно изменить экономический и политический ландшафт, — он отметил, что, несмотря на ее незрелость, технология очень перспективна и тем компаниям, которые хотят сохранить позиции на изменившемся рынке, лучше уже начинать с ней экспериментировать.

«Я думаю, 5−10 лет — это то, когда мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике», — сказал он, отметив, что как именно изменится экономика и бизнес-модели, предсказать сейчас невозможно.

Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется. Мы сейчас говорим о блокчейн-экономике, потому что это технология настолько всеобъемлющая, дает гигантские возможности. Невозможно предсказать, как изменятся бизнес-модели.
Герман Греф
Глава Сбербанка

По словам Грефа, пройдет не менее пяти лет, когда блокчейн можно будет применять в промышленных моделях.

«Более реалистичные цифры — от семи до 10 лет», — уточнил он.

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии6
Комментарии
6
Сергей Костенко
Он бы ещё рейтинги "S&P" в пример привёл...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
6
Комментировать
 Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
СМИ: в Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии
Путин назвал главное качество в людях
ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Ростова» в РФПЛ
В Иране заявили о создании «отца всех бомб»
Калифорнийский суд повторно запретил продавать фуа-гра
СМИ: в Казани эвакуировали несколько гостиниц и ТЦ
Спорт
Возвращение чемпионского ЦСКА? Как армейцы переиграли «Ростов» ЦСКА одержал мощную и уверенную победу дома и может быть доволен тем, как начинается осенний отрезок сезона
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь