«Почта России» готовит программу обновления инфраструктуры

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Мы сейчас считаем проект. По моим оценкам, для того, чтобы обновить инфраструктуру, нам необходимо где-то в районе 50 миллиардов рублей. Я думаю, что это сортировочные мощности и организация «последней мили». Николай Подгузов Генеральный директор «Почты России»

По его информации, основу программы планируется проработать до конца года. «Непосредственно выйти на заключение контрактов тоже, наверное, в эти сроки, может быть, первый квартал 2018 года. Но ускориться в создании инфраструктуры мы уже можем сейчас», — отметил он, уточнив, что в настоящее время уже ведется активное взаимодействие с властями регионов по созданию логистических почтовых центров в Новосибирске, Хабаровске, Ростове, и есть уже довольно много наработок, чтобы дать толчок этим инвестициям.

В первую очередь, по словам Подгузова, необходимо совершенствовать логистическую инфраструктуру, а основой инфраструктуры «Почты России» является система логистических центров.

«Вы знаете, мы наметили создание семи логистических почтовых центров по всей стране — от Хабаровска до Санкт-Петербурга, два из них уже функционируют — Внуково и Казань. Но нам необходимо и строительство оставшихся пяти. И плюс у нас есть 50 магистральных сортировочных центров, плюс есть сортировочные мощности на почтамптах. Соответственно, эти три уровня сортировки нам необходимо привести в такое качество, чтобы отвечать современным стандартам и справляться с теми объемами посылок, которые у нас ежегодно прирастают темпами не менее чем на 50%», — пояснил он.

Глава «Почты России» отметил, что параллельно с приведением в порядок базовой инфраструктуры необходимо заниматься и качеством доставки продуктов «Почты России» непосредственно потребителю. Для этого будет запущен проект организации «последней мили». Здесь, по его словам, необходимо и оснащение почтальонов специальными планшетами, и маршрутизация движения почтальона, и пересмотр системы доставки продукции потребителям.