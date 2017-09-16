Жилой фонд Волгограда проверяют на готовность к зиме
Инспекция Госжилнадзора Волгоградской области контролирует подготовку многоквартирных домов к отопительному периоду.
Инспекция Госжилнадзора Волгоградской области контролирует подготовку многоквартирных домов к отопительному периоду.
На территории Волгограда продолжаются рейды по контролю подготовки к зиме жилищного фонда. Накануне специалисты инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, районных администраций и
Дома по трем адресам не вызвали вопросов у представителей комиссии. Дом № 27 по ул. К. Симонова управляется ТСЖ «Доверие». В подъездах
Без претензий подготовлены к предстоящему отопительному сезону дома по ул. Космонавтов, № 45А, ул. им. Землячки, № 74А и другие. Специалисты
Совсем другая картина предстала перед проверяющими в домах, расположенных по ул. П. Осипенко. Отопительная система без изоляции, трубопроводы ржавые, жители жалуются на холод в квартирах. Кроме того, утром в день осмотра комиссии в доме № 2 произошла авария на трубопроводе водоснабжения. Но до обеда аварийная служба управляющей компании на место ЧП не подъехала. Все проблемные адреса взяты на контроль районной администрацией.
Напомним, контрольные осмотры общего имущества собственников и прилегающей территории проводятся с начала текущего года. В зависимости от времени года на первый план выносятся различные задачи. Если в начале года — это уборка снега и состояние контейнерных площадок, весной и летом — это санитарное состояние общего имущества и прилегающей территории, то осенью — это подготовка к
Так, в ходе рейда специалисты инспекции Госжилнадзора, районных администраций, ресурсоснабжающих организаций и
Чтобы охватить больший объем проблемных объектов в областной инспекции Госжилнадзора организована «горячая линия» по вопросам санитарного состояния многоквартирных домов в местах общего пользования. На сегодняшний день специалисты ведомства приняли более 500 звонков граждан. Все проблемные адреса направляются на контроль в администрации районов. На сегодняшний день все проблемные адреса отработаны: органами местного самоуправления предоставлены отчеты. По количеству звонков лидируют Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы.
Обращаем внимание, жители могут задать свои вопросы по наличию графика уборки подъезда, проведению влажной уборки и мытью окон по телефонам «горячей линии» инспекции Госжилнадзора Волгоградской области 35−21−77 (по понедельникам и средам с 9.00 до 16.00, обед с 12−00 до 13−00). Все обращения будут приняты на контроль.