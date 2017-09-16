Жилой фонд Волгограда проверяют на готовность к зиме

На территории Волгограда продолжаются рейды по контролю подготовки к зиме жилищного фонда. Накануне специалисты инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, районных администраций и административно-технических отделов при районах Волгограда провели осмотр многоквартирных домов на территории Дзержинского района.

Дома по трем адресам не вызвали вопросов у представителей комиссии. Дом № 27 по ул. К. Симонова управляется ТСЖ «Доверие». В подъездах по-домашнему чисто, проведен косметический ремонт и таких проблем, как разбитые стекла и отсутствие запорных устройств на окнах в подъезде жители не знают с 2007 года. Еще тогда, в период начала работы товарищества, было принято решение об установке пластиковых окон, которые и в настоящее время находятся в отличном состоянии.

Без претензий подготовлены к предстоящему отопительному сезону дома по ул. Космонавтов, № 45А, ул. им. Землячки, № 74А и другие. Специалисты жилищно-коммунальной сферы осмотрели состояние теплоносителей в подвальных помещениях. Инженерные сети заизолированы, подвалы чистые и сухие, без скоплений мусора и посторонних запахов. Паспорт готовности дома к отопительному периоду 2017−2018 оформлен без замечаний. Во многом этому способствует специально оборудованный отдельный вход в подвальные помещения и, конечно же, добросовестное отношение к текущим ремонтам и содержанию общего имущества собственников управляющей организации.

Совсем другая картина предстала перед проверяющими в домах, расположенных по ул. П. Осипенко. Отопительная система без изоляции, трубопроводы ржавые, жители жалуются на холод в квартирах. Кроме того, утром в день осмотра комиссии в доме № 2 произошла авария на трубопроводе водоснабжения. Но до обеда аварийная служба управляющей компании на место ЧП не подъехала. Все проблемные адреса взяты на контроль районной администрацией.

Напомним, контрольные осмотры общего имущества собственников и прилегающей территории проводятся с начала текущего года. В зависимости от времени года на первый план выносятся различные задачи. Если в начале года — это уборка снега и состояние контейнерных площадок, весной и летом — это санитарное состояние общего имущества и прилегающей территории, то осенью — это подготовка к осенне-зимнему периоду.

Так, в ходе рейда специалисты инспекции Госжилнадзора, районных администраций, ресурсоснабжающих организаций и административно-технических отделов при районах Волгограда особое внимание уделяют состоянию оконных заполнений, подвалов с инженерными коммуникациями, запрашивают акты промывки и опрессовки трубопроводов и отопительной системы.

Чтобы охватить больший объем проблемных объектов в областной инспекции Госжилнадзора организована «горячая линия» по вопросам санитарного состояния многоквартирных домов в местах общего пользования. На сегодняшний день специалисты ведомства приняли более 500 звонков граждан. Все проблемные адреса направляются на контроль в администрации районов. На сегодняшний день все проблемные адреса отработаны: органами местного самоуправления предоставлены отчеты. По количеству звонков лидируют Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы.