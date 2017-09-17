Россия и Ирак возобновляют авиасообщение, прерванное в 2004 году

Первый за 13 лет рейс в российскую столицу 17 сентября совершит иракская авиакомпания Iraqi Airways. На борту авиалайнера, как сообщило иракское посольство в России, будет находиться делегация во главе с министром транспорта Ирака Каземом Хамами. Рейс прибудет в аэропорт Внуково.

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Авиационные власти Ирака и России договорились об открытии регулярного прямого сообщения между городами двух стран еще в 2015 году. Участники той встречи договорились рассмотреть возможность открытия рейсов также в город Эрбиль в Ираке и в Санкт-Петербург и Казань в РФ.

Тогда же сообщалось, что с иракской стороны полеты будет выполнять авиакомпания Iraqi Airways «или другой перевозчик», «российская делегация заявила, что сообщит о назначении авиаперевозчика со своей стороны на более позднем этапе».

Авиакомпания «Иракские авиалинии» была основана в 1945 году, в 60-х годах «Иракские авиалинии» купили российские самолёты Ту-124 и Ил-76 для выполнения грузовых рейсов.