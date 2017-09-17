Власти Москвы предложили кредиторам банкротящейся группы «Настюша» достроить ЖК «Царицыно»

Об этом ТАСС сообщила представитель Москомстройинвеста Татьяна Косарева.

«Несмотря на то, что процедура банкротства (застройщика — структур группы “Настюша”) ведется, 11 сентября состоялся суд, вернувший дело на повторное рассмотрение… мы ведем переговоры с кредиторами… о механизме завершения строительства объекта», — сказала она.

Читайте также В Москве арестован глава компании «Настюша» за задержку строительства ЖК Царицыно

По ее словам, 12 сентября состоялась разъяснительная встреча руководства Москомстройинвеста с инициативной группой (из шести человек — прим. ТАСС) дольщиков этих ЖК, о которой ранее прессе не сообщалось. Как рассказала Косарева, представители комитета объяснили, что в соответствии с законом о долевом строительстве возможны два варианта решения проблемы.

Первый — через банкротство застройщика, после завершения которого можно будет продолжить работы на объекте, на этом сценарии настаивают кредитор и подрядчик — Промсвязьбанк и «Стратегия» («дочка» ГК «Интеко»). Второй вариант — более сложный, но именно его власти предлагают рассмотреть кредиторам: возобновить строительство силами кредитора и действующего подрядчика, не дожидаясь завершения процедуры банкротства.

Глава группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич 31 августа заявил, что нашел инвестора, готового вложить 62 млрд рублей в достройку жилых комплексов, однако не уточнил, о какой организации идет речь.

Пикет дольщиков

В субботу дольщики ЖК «Царицыно» разбили возле недостроя палаточный городок. Соответствующая информация размещена в группе дольщиков «ВКонтакте». На фотографиях, которые опубликованы в группе, видно, что в акции принимают участие около 15 человек.

В пресс-службе департамента безопасности Москвы ТАСС сообщили, что данная акция не проходила согласование с мэрией.

О долгострое в Царицыно

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (компания группы «Настюша» — прим. ТАСС) обязался сдать объект в 2012 году.

Видео Обманутые дольщики и валютные ипотечники вышли на митинг в центре Москвы

Глава группы Пинкевич 20 августа 2017 года был арестован Тверским судом Москвы до 12 октября по подозрению в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства жилых комплексов. В самой «Настюше» прошли обыски.

Зерновая компания «Настюша» была основана в 1992 году. Группа компаний занимается продовольственным бизнесом. В частности, она является крупнейшим столичным поставщиком хлеба — обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Ей принадлежат восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.