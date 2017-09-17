Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Названа главная причина смерти во время секса
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
Америке предложили купить Россию
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
Cледующий правитель России по версии Forbes в 1998
АвтоВАЗ представил новую Lada Vesta
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
00:58 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы предложили кредиторам банкротящейся группы «Настюша» достроить ЖК «Царицыно»

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы предложили кредиторам группы компаний «Настюша», застройщика жилищных комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», рассмотреть модель возобновления строительства этих объектов, несмотря на запуск процедуры банкротства компании.

Об этом ТАСС сообщила представитель Москомстройинвеста Татьяна Косарева.

«Несмотря на то, что процедура банкротства (застройщика — структур группы “Настюша”) ведется, 11 сентября состоялся суд, вернувший дело на повторное рассмотрение… мы ведем переговоры с кредиторами… о механизме завершения строительства объекта», — сказала она.

Читайте также
В Москве арестован глава компании «Настюша» за задержку строительства ЖК Царицыно

По ее словам, 12 сентября состоялась разъяснительная встреча руководства Москомстройинвеста с инициативной группой (из шести человек — прим. ТАСС) дольщиков этих ЖК, о которой ранее прессе не сообщалось. Как рассказала Косарева, представители комитета объяснили, что в соответствии с законом о долевом строительстве возможны два варианта решения проблемы.

Первый — через банкротство застройщика, после завершения которого можно будет продолжить работы на объекте, на этом сценарии настаивают кредитор и подрядчик — Промсвязьбанк и «Стратегия» («дочка» ГК «Интеко»). Второй вариант — более сложный, но именно его власти предлагают рассмотреть кредиторам: возобновить строительство силами кредитора и действующего подрядчика, не дожидаясь завершения процедуры банкротства.

Глава группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич 31 августа заявил, что нашел инвестора, готового вложить 62 млрд рублей в достройку жилых комплексов, однако не уточнил, о какой организации идет речь.

Пикет дольщиков

В субботу дольщики ЖК «Царицыно» разбили возле недостроя палаточный городок. Соответствующая информация размещена в группе дольщиков «ВКонтакте». На фотографиях, которые опубликованы в группе, видно, что в акции принимают участие около 15 человек.

В пресс-службе департамента безопасности Москвы ТАСС сообщили, что данная акция не проходила согласование с мэрией.

О долгострое в Царицыно

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (компания группы «Настюша» — прим. ТАСС) обязался сдать объект в 2012 году.

Видео
Обманутые дольщики и валютные ипотечники вышли на митинг в центре Москвы

Глава группы Пинкевич 20 августа 2017 года был арестован Тверским судом Москвы до 12 октября по подозрению в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства жилых комплексов. В самой «Настюше» прошли обыски.

Зерновая компания «Настюша» была основана в 1992 году. Группа компаний занимается продовольственным бизнесом. В частности, она является крупнейшим столичным поставщиком хлеба — обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Ей принадлежат восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.

Первую очередь девелоперского проекта компания ввела в эксплуатацию с задержками, а вторая и третья очереди до сих пор не достроены. Первая очередь проекта насчитывает 420 тыс. кв. м, вторая — около 500 тыс. кв. м.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пентагон утверждает, что в результате авиаудара ВКС РФ пострадали сирийские оппозиционеры
Глава Минкомсвязи предположил, что продукты Касперского мешают работе спецслужб США
Греф ожидает «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну
Волкер раскритиковал идею Путина о миротворцах в Донбассе
Совбез ООН по просьбе США обсудит борьбу с ОМУ
Шарапова рассказала о зависти соотечественницы из-за контрактов
WSJ: США не станут выходить из Парижского соглашения по климату
Россия и Ирак возобновляют авиасообщение, прерванное в 2004 году
Бывший игрок МЮ посоветовал Слуцкому тренировать в Афганистане
Спорт
Возвращение чемпионского ЦСКА? Как армейцы переиграли «Ростов» ЦСКА одержал мощную и уверенную победу дома и может быть доволен тем, как начинается осенний отрезок сезона
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь