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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе вновь отключат холодную воду

В нескольких районах башкирской столицы будут проводиться ремонтные работы.

На следующей неделе в Уфе вновь будут проводить ремонтные работы. Как сообщают представители «Уфаводоканала», жителей нескольких домой в трех районах города ждет отключение холодной воды.

Так, в Советском районе 19 сентября отключат воду в домах ЖЭУ № 51, по адресам ул. Революционная, 167/1 и 167/2.

В Кировском районе отключат воду в домах ЖЭУ № 61, по адресам ул. Мубарякова, 2/2, 2/3 и 2/4. Без воды с 10 до 22 часов 21 сентября останется дом № 1/1 по улице Муксинова.

С полудня 21 сентября до шести утра 22 сентября без воды будут сидеть жители следующих домов Калининского района — ул. Фурманова, 25−83, Фадеева 1−17, Кецховели 1−33, Прессовая 1−33, Дунайская, 1−32, Хетагурова 3−20, Белинского 1−20, Байкальская 140−160 и Мишкинская 11−16. Кроме того, без холодной воды останутся управление Восточных канализационных сетей и Школа № 74.

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