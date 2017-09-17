В Уфе вновь отключат холодную воду

На следующей неделе в Уфе вновь будут проводить ремонтные работы. Как сообщают представители «Уфаводоканала», жителей нескольких домой в трех районах города ждет отключение холодной воды.

Так, в Советском районе 19 сентября отключат воду в домах ЖЭУ № 51, по адресам ул. Революционная, 167/1 и 167/2.

В Кировском районе отключат воду в домах ЖЭУ № 61, по адресам ул. Мубарякова, 2/2, 2/3 и 2/4. Без воды с 10 до 22 часов 21 сентября останется дом № 1/1 по улице Муксинова.