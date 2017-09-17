18 и 23 сентября в Перми пройдут отключения воды
Отключения связаны с ремонтными работами.
Отключения связаны с ремонтными работами.
«Новогор-Прикамье» сообщает об отключениях воды.
Так в понедельник, 18 сентября,
— ул. Красина, 38 к2, 38 к3;.
— ул. Маяковского, 12а, 13;.
Ул. Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9.
Воды не будет с 9 до 19 часов.
В субботу, 23 сентября
С 9 до 20 часов в этот день воды не будет по адресам:
— ул. Бригадирская, 26, 9;.
— ул. Козьмы Минина, 11а, 1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 9;.
— ул. Коломенская, 26, 30, 32, 34, 49а, 55, 55а, 57, 59;.
— ул. Краснополянская, 10, 12, 4, 6, 8;.
— ул. Пихтовая, 10, 11, 14, 2, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 34, 35, 35а, 36, 36а, 38а, 4, 40а, 41, 42, 43, 45, 46, 8.