18 и 23 сентября в Перми пройдут отключения воды

Источник: AP 2017

«Новогор-Прикамье» сообщает об отключениях воды.

Так в понедельник, 18 сентября, из-за планово-ремонтных работ в доме № 1 по ул. Ударника (Дзержинский район Перми) без воды останутся жильцы домов по адресам:

— ул. Красина, 38 к2, 38 к3;.

— ул. Маяковского, 12а, 13;.

Ул. Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9.

Воды не будет с 9 до 19 часов.

В субботу, 23 сентября аварийно-восстановительные работы пройдут в доме № 1 по улице Бригадирская (Свердловский район Перми).

С 9 до 20 часов в этот день воды не будет по адресам:

— ул. Бригадирская, 26, 9;.

— ул. Козьмы Минина, 11а, 1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 9;.

— ул. Коломенская, 26, 30, 32, 34, 49а, 55, 55а, 57, 59;.

— ул. Краснополянская, 10, 12, 4, 6, 8;.