В ближайшие пять лет предприятия Омска создадут 90 тысяч рабочих мест

Источник: Om1.ru

Сегодня, 17 сентября, на митинге омских профсоюзных организаций за достойные зарплаты представитель Облправительства сообщил, что в ближайшие пять лет предприятия Омска создадут порядка 90 тысяч рабочих мест с достойной зарплатой.

Марина Хамова, руководитель регионального Минтруда:

— Омские предприятия и организации заявляют о том, что для нормальной работы им необходимо трудоустроить 90 тысяч специалистов в течение ближайших пяти лет.

По ее словам, в регионе есть такое количество вакантных мест с достойной зарплатой. Молодые омичи могут работать на предприятиях, которые готовы обучать своих специалистов.

В тоже время, чтобы привлечь молодежь, властям необходимо пересмотреть подход как к образованию, так и культуре, и молодежной политике.

По мнению Хамовой, также важно ликвидировать задолженности по зарплатам.