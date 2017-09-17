В ближайшие пять лет предприятия Омска создадут 90 тысяч рабочих мест
Такое заявление прозвучало на митинге за достойные зарплаты.
Такое заявление прозвучало на митинге за достойные зарплаты.
Сегодня, 17 сентября, на митинге омских профсоюзных организаций за достойные зарплаты представитель Облправительства сообщил, что в ближайшие пять лет предприятия Омска создадут порядка 90 тысяч рабочих мест с достойной зарплатой.
Марина Хамова, руководитель регионального Минтруда:
— Омские предприятия и организации заявляют о том, что для нормальной работы им необходимо трудоустроить 90 тысяч специалистов в течение ближайших пяти лет.
По ее словам, в регионе есть такое количество вакантных мест с достойной зарплатой. Молодые омичи могут работать на предприятиях, которые готовы обучать своих специалистов.
В тоже время, чтобы привлечь молодежь, властям необходимо пересмотреть подход как к образованию, так и культуре, и молодежной политике.
По мнению Хамовой, также важно ликвидировать задолженности по зарплатам.
Напомним, в митинге приняли участие более 1000 омичей. По его итогам была подписана резолюция.