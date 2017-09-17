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20:33 (мск), источник: ТАСС

На индексацию зарплат сотрудников образования в Омской области выделят 200 млн руб

ОМСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области выделит в 2018 году дополнительные 200 млн рублей, которые будут направлены на индексацию зарплат 19 тыс. работников в сфере образования, которые были не охвачены «майскими указами» президента РФ.

Источник: Reuters

Об этом заявила в воскресенье на митинге за достойные зарплаты, организованный Федерацией омских профсоюзов, первый заместитель министра образования Омской области Лариса Устинова.

«Мы понимаем необходимость индексирования заработной платы других категорий работников, которые не охвачены “майскими указами” президента. Это более 19 тыс. человек. На следующий год в бюджете [на эти цели] запланировано более 200 млн рублей», — заявила Устинова.

Она отметила, что правительство региона делает все, чтобы обеспечить работников образования достойной зарплатой. «Ежегодно на оплату труда выделяется более 12 млрд рублей. За последние пять лет зарплата воспитателей детских садов выросла на 64%, более чем на 30% увеличена зарплата учителей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения и преподавателей учреждений профессионального образования», — рассказала Устинова.

Митинг за достойные зарплаты и защиту прав дольщиков организовала в Омске Федерация омских профсоюзов.

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