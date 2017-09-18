Торгующим — храмы

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава комиссии по культуре заксобрания Петербурга Максим Резник предложил изменить федеральные законы «О приватизации», «О свободе совести и религиозных объединениях», «Об объектах культурного наследия народов РФ» и «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Они позволяют организациям, получившим в безвозмездное пользование памятники религиозного назначения, оформлять их в собственность, за исключением тех, что признаны указом президента особо ценными, а также объектов ЮНЕСКО, к которым относится Исаакиевский собор (планы передачи которого в пользование церкви и обострили проблему).

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Для остальных федеральных памятников процесс ограничен лишь нормой, что они передаются в собственность только централизованным организациям. При этом власти продолжают выделять субсидии новым собственникам.

Депутат предлагает применять единые правила приватизации памятников, действующие для светского наследия. Так, объекты в плохом состоянии приватизировать за символический один рубль, но с обязательством собственника по их реставрации (и возможностью изъятия при невыполнении условий).

Восстановленные за счет бюджета объекты предлагается реализовывать по рыночной стоимости, предоставив их пользователям преимущественное право выкупа.

Важный момент: бюджетное финансирование после приватизации прекращается.

Принятие проекта «позволит придать процессу публичный и открытый характер: включение объекта в план приватизации с возможностью его утверждения органами представительной власти, указанием состояния, рыночной оценки, условий и сроков приватизации, расчетами ожидаемых бюджетных доходов или расходов», говорится в пояснительной записке.

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Это «обеспечит доверие между налогоплательщиками и церковными институтами», поясняет господин Резник, отмечая, что основной получатель имущества, Русская православная церковь (РПЦ), за последние годы стала «мощным субъектом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе благодаря содействию государства».

Власти Петербурга с 2010 года передали в собственность религиозным организациям 28 памятников, продолжая выделять субсидии их владельцам (в 2016 году, например, 24 млн руб. получил Иоанновский ставропигиальный монастырь). Только половину этого списка составляют храмы (в том числе фундамент разрушенной Рождественской церкви), остальное — жилые дома и другие постройки, причем не только на монастырских и церковных территориях.

Большинство объектов, в том числе бывший особняк Криличевской с участком парка на Каменном острове (ныне резиденция митрополита), получила РПЦ.

Община Большой хоральной синагоги стала собственником бывшего Еврейского ремесленного училища, два памятника перешли к евангелическо-лютеранским приходам: эстонский стал владельцем объекта «Эстонская церковь, жилые дома и школа», а финский — помещений в Доме Даниельсона, где остальные площади правительство РФ в июне разрешило выкупить правительству Финляндии за 508 млн руб.

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Проект поправок получил положительное заключение юридического управления заксобрания, которое указывает на отсутствие в нем противоречий действующему законодательству и коррупциогенных факторов.



«Механизм купли-продажи в отношении религиозных объектов неуместен и противоречит международным обязательствам России», — считает, в свою очередь, глава юрслужбы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).



Она напомнила «Ъ», что в заявке РФ о вступлении в Совет Европы (СЕ) от 7 мая 1992 года и в заключении по ней Парламентской ассамблеи СЕ 1996 года есть пункт об обязательстве «в кратчайшие сроки возвратить собственность религиозных организаций».

Мы не идем по пути реституции, но, по существу, речь идет именно о возвращении, а не о возмездной процедуре, и даже если храм до революции принадлежал не церкви, а, например, частным лицам, он все равно остается храмом, то есть сакральным объектом. Игуменья Ксения (Чернега) Глава юрслужбы Московской патриархии

Церковь считает справедливым финансовое участие государства в сохранении религиозных памятников, в том числе тех, собственником которых оно уже не является: 90% всех объектов культурного наследия в России строилось в религиозных целях, государство виновно в их разрушении и заинтересовано в доступе к наследию своих граждан. «В отличие от инвесторов, приобретающих усадьбы и особняки, мы берем памятники не для коммерческого использования, а оформление в собственность необходимо для получения прав на земельные участки во избежание манипуляций с ними со стороны соседей и властей», — отметила глава юрслужбы Московской патриархии. Если же речь идет не о приватизационных торгах, то предлагаемый механизм потребует проведения нескольких миллионов конкурсов с одним участником, возражает она.

Кроме того, без права собственности невозможно передать помещения под социальные проекты церкви другим юрлицам, например для размещения богадельни или православной школы. Трудности создает и то, что мы получаем объекты в безвозмездное использование не всегда бессрочно. Игуменья Ксения (Чернега) Глава юрслужбы Московской патриархии