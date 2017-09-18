СМИ узнали о принятом в правительстве решении повысить акцизы на бензин

На бюджетных совещаниях в правительстве было принято решение дополнительно поднять акцизы на топливо, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

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Ранее РБК со ссылкой на федеральных чиновников сообщал, что министерство транспорта предложило собрать нужные для завершения строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области 40 млрд руб. путем повышения акцизов на топливо. Завершить строительство долгостроя поручил президент Владимир Путин. Источники РБК говорили, что Минтранс предлагает провести повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в 2018 году в два этапа по 50 коп. за 1 литр.

По данным «Ведомостей», повышение должно произойти по этой схеме с 1 января и с 1 июля. Повышение на 50 коп. превышает индексацию, предусмотренную Налоговым кодексом — в 4%, то есть примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива.

Газета со ссылкой на чиновников отмечает, что дополнительные доходы от такого повышения составят 55−60 млрд руб.

«Из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп.», — процитировал газете федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства.

Также на цены могут повлиять рыночные риски до конца 2017 года. на 2,8 руб. за 1 л.

Помимо трассы «Приморское кольцо», как писал РБК, претендентом на деньги от повышения акцизов является трасса «Таврида», отмечают «Ведомости». В 2018 году правительство выделит на ее стройку более 14 млрд руб., говорил премьер Дмитрий Медведев. С марта 2016 года трасса подорожала с 85 до 140 млрд руб.