Уникальную культуру возрождают в Приморье

Уже в октябре этого года первые посадки лекарственного растения будут произведены на площади в один гектар. В последующие годы посевы расширятся, а через пять лет достигнут площади в 20 гектаров. Первые товарные корни также появятся только через пять лет, таков срок созревания качественного корня женьшеня.

Постепенное увеличение посевов обусловлено и технологией выращивания этой достаточно капризной культуры. Чтобы вырастить корень женьшеня, нужно учитывать влажность почвы, соблюдать температурный режим. Растение не любит яркое солнце, и поэтому над земельным участком будут построены специальные навесы.

Напомним, в 1961 году в Анучинском районе было основано первое в СССР специализированное хозяйство по выращиванию женьшеня — совхоз «Женьшень». В 2002 году совхоз прекратил свое существование. Сегодня на этих землях снова занимаются разведением редкой культуры.

Предполагается, что женьшень будет поставляться на фармакологические предприятия России и на экспорт. В корне женьшеня содержится более сотни биологически активных веществ, благотворно влияющих на организм человека. Женьшень очень популярен в медицине Китая, Южной Кореи, Японии и других стран — сообщает ПАО ТИГР.