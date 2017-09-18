Калининградскую область с Россией свяжут дополнительными паромами
По меньшей мере 14 миллиардов рублей планируется потратить на запуск дополнительных трех железнодорожных паромов по маршруту
По меньшей мере 14 миллиардов рублей планируется потратить на запуск дополнительных трех железнодорожных паромов по маршруту
Треть суммы выделит федеральное правительство, остальные деньги — инвестиции.
На этот шаг правительство России идет вынужденно — опасаясь увеличения тарифов за прохождение грузов через Прибалтику и Белоруссию. А сейчас это — основной способ доставить и вывезти из Калининграда
Кроме того, отмечают «Известия», развертывание инфраструктуры будет способствовать тому, чтобы российские компании использовали российские же порты, а не иностранные, как это сейчас происходит. Именно потому в Калининградской области в Пионерском будет построен терминал, способный принимать не только круизные, но и грузопассажирские суда.
Отметим, сейчас по маршруту