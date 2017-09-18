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09:52 (мск), источник: Янтарный край

Калининградскую область с Россией свяжут дополнительными паромами

По меньшей мере 14 миллиардов рублей планируется потратить на запуск дополнительных трех железнодорожных паромов по маршруту Усть-Луга — Балтийск — Усть-Луга.

Треть суммы выделит федеральное правительство, остальные деньги — инвестиции.

На этот шаг правительство России идет вынужденно — опасаясь увеличения тарифов за прохождение грузов через Прибалтику и Белоруссию. А сейчас это — основной способ доставить и вывезти из Калининграда что-либо серьезное. В Минэкономразвитии РФ уверены, что железнодорожные паромы из Усть-Луги в Балтийск обойдутся в конечном итоге, не говоря уже о том, что обеспечат независящие от Литвы бесперебойные грузоперевозки.

Кроме того, отмечают «Известия», развертывание инфраструктуры будет способствовать тому, чтобы российские компании использовали российские же порты, а не иностранные, как это сейчас происходит. Именно потому в Калининградской области в Пионерском будет построен терминал, способный принимать не только круизные, но и грузопассажирские суда.

Отметим, сейчас по маршруту Усть-Луга — Балтийск — Усть-Луга курсируют два железнодорожных парома, вместимостью в 66 вагонов каждый.

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