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03:32 (мск), источник: РБК

Корпоративный мессенджер Slack оценили в $5,1 млрд

Во время последнего раунда финансирования сервис корпоративных чатов Slack оценили в $5,1 млрд, мессенджер привлек $250 млн. Об этом пишет Financial Times.

Источник: Reuters

Большая часть инвестиций в последнем раунде пришла от фонда Vision Fund японской группы SoftBank. За все время Slack привлек $841 млн, что делает его одним из наиболее дорогостоящих софтверных стартапов в сфере бизнеса, отмечает газета.

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SoftBank находится под давлением, так как ищет куда вложить средства из своего фонда в $100 млрд. По словам исполнительного директора Slack Стюарта Баттерфилда, фонд хотел вложить большую сумму и, вероятно, и останется инвестором и в будущем.

В прошлый раунд финансирования в апреле Slack оценивался в $3,8 млрд. По словам Баттерфилда, Slack растет ежегодно на 100%, на прошлой неделе компания отчиталась о годовой прибыли в $200 млн.

«Странный мир. Если бы это было 10 лет назад, мы бы вышли на IPO», — заметил Баттерфилд. Привлеченные деньги Slack внес в денежный резерв, хотя компания еще не притрагивалась к деньгами, привлеченным за первые два этапа финансирования.

Slack нацелен на IPO, по словам Баттерфилда. Но это точно случится не раньше 2018 года. Большой риск не идти на IPO в том, что как молодая компания Slack может не достичь своих бизнес-целей на следующий год, что привело бы к неустойчивому пути на публичном рынке, добавляет Баттерфилд.

Очередной раунд финансирования прошел на фоне запуска Microsoft мессенджера Teams, который считают главным конкурентом Slack, отмечает FT.

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