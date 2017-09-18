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04:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мэров в Иркутской области призвали удалять аварийные дома из программы капремонта

Власти городов и районов в Иркутской области должны активнее исключать из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов те здания, которые фактически являются аварийными.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила 15 сентября 2017 года на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания области его председатель Ольга Носенко. По её словам, в России планируется утверждение новой федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, надо воспользоваться этим, чтобы снести дома, непригодные к проживанию.

По данным фонда капремонта, сейчас в программе находятся 1252 МКД, которые имеют степень износа выше 70% и де-факто являются аварийными, причём, данные о таких домах предоставили муниципальные власти. По мнению руководства ФКР, на деле таких домов намного больше — до 3−4 тыс. Как заявил первый заместитель гендиректора фонда Олег Хинданов, в регионе много домов, технические паспорта которых не актуализируются по 30−40 лет, поэтому указанный в документации процент износа дома часто не соответствует фактическому.

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