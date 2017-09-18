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04:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Самбери в Хабаровске: «Социальная» кета будет на этой неделе, но совсем немного

Охотников же на кету по обычным ценам — 300 рублей за кг и выше — что-то не видно.

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Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

Первые поставки кеты в сеть «Самбери» в рамках проекта «Доступная рыба» будут осуществлены на этой неделе, но в малых объемах. А кета «асоциальная» стоит столько, что желающих купить ее нет, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Пока поставщики кету по социальной цене не поставляют, хотя мы, конечно же, заказывали. Мы ожидаем ее в ближайшее время. Это может быть и сегодня, и завтра, но объемы, как говорят поставщики, будут маленькие, — сообщила директор департамента по маркетингу ГК «Невада» Анастасия Артюшкина. — Вообще, как только у нас появляется красная рыба, мы сразу информацию выкладываем в социальные сети, делаем рассылку через все каналы коммуникации, и, как правило, в 3−4 часа ее всю рыбу раскупают.

Ненасыщенный спрос на дешевую кету, между тем, вполне успешно восполняют уличные торговцы. По городу то и дело возникают точки стихийной продажи. Кету продают по 120−130 рублей за кг, однако моральная ответственность за покупку в случае, если рыба испорчена, ложится в первую очередь на покупателя.

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