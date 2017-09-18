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05:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Усолье-Сибирском построят металлургический завод

Планируется выпуск 100 000 тонн металлопроката в год.

В рамках Байкальского Международного экологического водного форума «Корпорация развития Иркутской области» (КРИО) подписала три соглашения с инвесторами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Первое соглашение касается реализации проекта «Усольский металлургический завод» по производству мелкосортного проката.

Проект заключается в переработке металлолома и получении готовой продукции — строительной арматуры. Планируется выпуск 100 000 тонн металлопроката в год, при этом будет создано 219 новых рабочих мест.

По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, завод будет расположен на территории социально-экономического опережающего развития в Усолье-Сибирском.

«Объем инвестиций составит 3,9 млрд рублей, два года в идеале должной уйти на строительство объекта. реализация проекта, позволит снизить стоимость строительной арматуры в Иркутской области», — отметил Орачевский.

Также подписано соглашение с компанией «МедТехСервис» о реализации проекта федерального уровня по строительству в Иркутске завода по производству глюкометров и тест-полосок для определения сахара в крови.

Кроме того, подписано четырехстороннее соглашение между КРИО, Иркутским научным центром СО РАН, Межрегиональным фондом поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии» и компанией ARBIOM (Франция). В соответствии с ним компания ARBIOM проведет исследование отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и древесной биомассы, после чего предоставит коммерческое предложение по строительству завода по переработке данных отходов.

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