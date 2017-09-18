Запасы топлива на «Иркутскэнерго» составляют 4,4 млн тонн угля
Компания подошла к отопительному сезону в полной технической готовности.
Компания подошла к отопительному сезону в полной технической готовности.
Запасы топлива на ТЭЦ «Иркутскэнерго» составляют: уголь — 2,4 млн тонн, мазут — 2 млн тонн по состоянию на 15 сентября. В целом филиалы компании подошли к отопительному сезону в полной технической готовности. Подключение потребителей к теплу началось с 15 сентября. Также в соответствии с планом продолжается модернизация энергетических объектов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Иркутскэнерго» в рамках подготовки к
«В ремонтную кампанию 2017 года планируется выполнить ремонт на 56-ти котлоагрегатах, 31 турбоагрегате и 12-ти гидроагрегатах, тепловых сетях общей протяженностью 12,6 км. На ремонт основного и вспомогательного оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений направлено свыше 5,2 млрд рублей. В 2017 году, как и прежде, основное внимание уделяется ремонту оборудования, напрямую влияющего на надежность работы станций», — отметили в
К началу отопительного сезона в Иркутской области к эксплуатации допущено 12,5 тысячи индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), что составило 46% от их общего количества, в том числе по ЖКХ 8,7 тысячи ИТП 65% от общего количества ИТП по данной группе потребителей. Ситуация с низким процентом готовности вызывает беспокойство «Иркутскэнерго», поскольку техническое состояние тепловых пунктов напрямую влияет на надежность, безопасность и качество теплоснабжения потребителей.