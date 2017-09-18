Запасы топлива на «Иркутскэнерго» составляют 4,4 млн тонн угля

Запасы топлива на ТЭЦ «Иркутскэнерго» составляют: уголь — 2,4 млн тонн, мазут — 2 млн тонн по состоянию на 15 сентября. В целом филиалы компании подошли к отопительному сезону в полной технической готовности. Подключение потребителей к теплу началось с 15 сентября. Также в соответствии с планом продолжается модернизация энергетических объектов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Иркутскэнерго».

«Иркутскэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017−2018 годов проведены запланированные ремонты основного оборудования станций, тепловых и электрических сетей, зданий и сооружений. Подключения потребителей к теплу начались с 15 сентября и продлятся до конца месяца — в зависимости от климатических условий и согласованных с муниципальными властями графиков. Также в соответствии с утвержденными планами-графиками, продолжается модернизация энергетических объектов, нацеленная на повышение надежности, снижение аварийности, качественное снабжение потребителей тепловой и электрической энергией.

«В ремонтную кампанию 2017 года планируется выполнить ремонт на 56-ти котлоагрегатах, 31 турбоагрегате и 12-ти гидроагрегатах, тепловых сетях общей протяженностью 12,6 км. На ремонт основного и вспомогательного оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений направлено свыше 5,2 млрд рублей. В 2017 году, как и прежде, основное внимание уделяется ремонту оборудования, напрямую влияющего на надежность работы станций», — отметили в пресс-службе.