В Омской области обнаружен новый очаг африканской чумы свиней

Новый очаг африканской чумы свиней появился в Омской области. На этот раз зараза настигла одно из хозяйств в Шербакульском районе.

В итоге поселок Шербакуль попал в первую угрожаемую зону. Во вторую — Азовский, Исилькульский, Марьяновский, Москаленский, Любинский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Таврический районы и сам город Омск. Карантин будет действовать до 15 октября.