В Омской области обнаружен новый очаг африканской чумы свиней
Инфекция косит «пятачков» в одном из хозяйств Шербакуля.
Инфекция косит «пятачков» в одном из хозяйств Шербакуля.
Новый очаг африканской чумы свиней появился в Омской области. На этот раз зараза настигла одно из хозяйств в Шербакульском районе.
В итоге поселок Шербакуль попал в первую угрожаемую зону. Во вторую — Азовский, Исилькульский, Марьяновский, Москаленский, Любинский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Таврический районы и сам город Омск. Карантин будет действовать до 15 октября.
Отметим, что сейчас в регионе 31 очаг АЧС. Первая вспышка заболевания зарегистрирована в селе Верблюжье Саргатского района. Источник инфекции до сих пор не известен.