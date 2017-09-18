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08:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области обнаружен новый очаг африканской чумы свиней

Инфекция косит «пятачков» в одном из хозяйств Шербакуля.

Новый очаг африканской чумы свиней появился в Омской области. На этот раз зараза настигла одно из хозяйств в Шербакульском районе.

В итоге поселок Шербакуль попал в первую угрожаемую зону. Во вторую — Азовский, Исилькульский, Марьяновский, Москаленский, Любинский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Таврический районы и сам город Омск. Карантин будет действовать до 15 октября.

Отметим, что сейчас в регионе 31 очаг АЧС. Первая вспышка заболевания зарегистрирована в селе Верблюжье Саргатского района. Источник инфекции до сих пор не известен.

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