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08:15 (мск), источник: VN.ru

Отопительный сезон-2017 стартовал в Новосибирске

Отопительный сезон стартовал в Новосибирске. В первые жилые дома тепло подадут уже в среду, 20 сентября. Завершение основного этапа разворота отопительной системы планируется к 26 сентября.

С 18 сентября в Новосибирске начинают подключать к отоплению детские сады и больницы. Через два дня — со среды 20 сентября — начнется подключение жилого фонда, а также школ и вузов. На разворот отопительной системы в жилых домах дается шесть дней. После 26 сентября подключат объекты культурной и социальной сферы.

Отметим, что прием заявок на подключение отопления был открыт энергетиками еще с 8 сентября. Были подключены некоторые детские сады и больницы.

«Все заявления рассматриваются оперативно в индивидуальном порядке и, если позволяют технические условия, энергокомпания подключает объекты к теплоснабжению. На сегодняшний день среди уже получивших тепло абонентов — 65 детских садов, 9 школ и 23 лечебных учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы энергетической компании СИБЭКО.

Всего с 18 по 26 сентября энергокомпании предстоит развернуть системы теплоснабжения от четырех ТЭЦ Новосибирска, 35 локальных и 20 ведомственных котельных, а также включить десятки насосов, теплообменников, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах. В 2017 году на ремонт основных производственных фондов СИБЭКО направило 2,4 млрд рублей.

К предстоящей зиме подготовлены объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба мэрии. В программу подготовительных мероприятий в этом году вошло 24 объекта.

— В целом вся система водоснабжения готова к зимнему периоду на 100%. С 1 сентября мы приступили к ремонту семи участков водоводов, реконструкция которых ведется за счет Фонда модернизации ЖКХ. Их ремонт должен быть завершен к 30 ноября, — подчеркнул директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

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