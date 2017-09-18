Монтаж новых остановок начался в Челябинске

Работы проходят в несколько этапов: сначала устанавливают саму конструкцию, затем её красят, наносят название остановочного пункта и монтируют скамейки. Все остановочные комплексы выполнены в едином стиле и схожи по конструкции и дизайну с теми, что расположены на остановке «Публичная библиотека». На сегодня установлены уже 9 павильонов из 43 запланированных, полностью готов комплекс на остановке «Кинотеатр «Сокол». При этом челябинцы обратили внимание на отсутствие урн.