Монтаж новых остановок начался в Челябинске
Всего планируется установить 43 конструкции.
Всего планируется установить 43 конструкции.
Монтаж остановочных комплексов, расположенных на гостевом маршруте из аэропорта, начался в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Работы проходят в несколько этапов: сначала устанавливают саму конструкцию, затем её красят, наносят название остановочного пункта и монтируют скамейки. Все остановочные комплексы выполнены в едином стиле и схожи по конструкции и дизайну с теми, что расположены на остановке «Публичная библиотека». На сегодня установлены уже 9 павильонов из 43 запланированных, полностью готов комплекс на остановке «Кинотеатр «Сокол». При этом челябинцы обратили внимание на отсутствие урн.
Добавим, что садоводы просят быстрее закончить монтаж новых остановок, поскольку сейчас пожилым людям приходится ожидать автобус стоя.
Отметим, глава Челябинска Евгений Тефтелев не исключил, что демонтированные с гостевого маршрута павильоны будут отремонтированы и установлены в других районах города.