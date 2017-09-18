В Хабаровске «Пять звёзд» планирует поднять цену проезда на всех автобусах

Источник: Восток Медиа

Руководство группы компаний «Пять звёзд» собирается постепенно поднять оплату за вечерний проезд на всех своих внутригородских маршрутах. Повышение началось с автобуса № 14, которое хабаровчане заметили на минувших выходных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«На маршруте № 14, действительно, поднялась цена в вечернее время — с 20 часов. Мы планируем постепенно установить такую цену на всех своих маршрутах. Вероятно, уже в этом месяце», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора Иван Новиков.

На балансе группы компаний «Пять звёзд», в которую входят несколько предприятий, стоит больше 140 автобусов, которые обслуживают около 10 внутригородских маршрутов. Предприятие является самым крупным перевозчиком города — и вместе с тем самым скандальным. Так, входящее в группу ООО «Васильев» «прогремело» на всю Россию после столкновения двух пассажирских автобусов на Комсомольской трассе в августе 2015 года. А во время проверок осенью прошлого года «Пять звёзд» первой попала в поле зрения сотрудников ГИБДД по перебивке номеров на пассажирских автобусах, её представителей неоднократно штрафовали за транспортные средства с низкими полами.

«Есть решение комитета по ценам и тарифам, на которое мы опираемся. Наше предприятие, как и любой коммерческий перевозчик, имеет право установить любую цену на проезд по Хабаровску, которую примет рынок», — объяснил причины повышения Иван Новиков.