Банковский сектор Казахстана зафиксировал убытки в 203,9 миллиарда тенге — исследование

Источник: Tengrinews

Примечательно, что на конец июня совокупная прибыль составляла 204 миллиарда тенге. В 2012 году банковский сектор уходил в минус на 1,3 триллиона тенге. В июле 2016 года прибыль БВУ РК составила 243,8 миллиарда тенге — самый высокий показатель прибыли за январь-июль после 2010 года.

Из 33 банков у 5-ти БВУ за январь-июль 2017 года зафиксирован убыток, годом ранее отрицательный результат деятельности показали 3 банка из 35.

Из 28 банков, получивших прибыль за январь-июль 2017 года, 18 БВУ увеличили свои показатели по сравнению с прошлым годом, 24 БВУ — к прошлому месяцу.

По данным аналитиков Ranking.kz, на общий показатель финрезультата банков РК повлияли убытки Qazkom — 405,6 миллиарда тенге, тогда как в прошлом месяце банк был на втором месте по объему прибыли — 34,4 миллиарда тенге. Годом ранее прибыль составляла 67,6 миллиарда тенге.

На Евразийский, Delta, Capital и НБ Пакистана общая сумма убытков составила 15,6 миллиарда тенге, месяцем ранее — 14,2 миллиарда тенге.

Также аналитики отмечают, что доходы БВУ РК, связанные с получение вознаграждения, за январь-июль 2017 года составили 1,5 триллиона тенге, расходы же составили 814,4 миллиарда тенге. Превышение доходов над расходами от основной деятельности в итоге составило 669,2 миллиарда тенге.