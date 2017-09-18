Кабмин распределил 1 млрд рублей между семью регионами на доплаты к пенсиям

Источник: РИА Новости

Региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, где этот пенсионер проживает. Федеральным бюджетом на 2017 год были предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 6,4 миллиарда рублей на доплаты в текущем году. Эти средства были распределены между 13 регионами, заявившими о наличии потребности в софинансировании доплат.

«Подписанным распоряжением средства в объеме 1 миллиарда рублей распределены между бюджетами семи субъектов федерации (республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская и Московская области), заявивших о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату доплат в 2017 году с учетом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и ее среднему размеру за первое полугодие текущего года», — говорится в справке к документу.