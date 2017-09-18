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07:12 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более 10 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы

С 2015 года свыше 10 тысяч новых лифтов было установлено в многоквартирных домах столицы по программе капремонта. Подъемники, срок эксплуатации которых превысил 25 лет, заменили более чем в двух тысячах многоэтажек. В них проживают около одного миллиона москвичей.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Мы устанавливаем в домах современные лифты, которые по комфорту и энергоэффективности в разы превосходят оборудование, которое было прежде, — рассказал первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Дмитрий Лифшиц. — Лифты соответствуют современным стандартам безопасности. Их поставляют крупнейшие отечественные производители».

При замене лифтов полностью обновляют все силовое оборудование, системы управления и безопасности, кабины подъемников, содержимое лифтовой шахты, а также двери на этажах. Новые машины оснащены лебедками с частотно-регулируемым приводом, который обеспечивает плавность движения кабины и точность ее остановки на этажах. Это также позволяет сэкономить до 40 процентов электроэнергии по сравнению с нерегулируемым главным приводом старых лифтов.

Все цифры на кнопках вызова лифтов на этажах и надписи на панелях, где находятся кнопки в кабинах, продублированы шрифтом Брайля. Кроме того, новое оборудование оснащено световой индикацией местонахождения и направления движения лифта на каждом этаже, а также функцией оповещения о прибытии. Все оборудование имеет обязательные сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). Документ гарантирует соответствие характеристик оборудования принятым в настоящее время нормам безопасности, а также его качество и энергоэффективность.

Больше всего подъемников заменили в жилых домах на юге (1689 лифтов) и западе Москвы (1558 лифтов). В зависимости от типа лифта и этажности здания срок ремонта составляет от 45 до 70 дней.

Масштабное обновление лифтового оборудования началось в Москве в 2011 году. Устаревшие подъемники, срок эксплуатации которых превышал 25 лет, ежегодно меняли сразу по нескольким десятками адресов. С 2015 года замена устаревших лифтов производится по городской программе капитального ремонта жилья. Общее количество замененных лифтов достигнет почти 30 тысяч к концу текущего года — более четверти всего лифтового парка жилых домов Москвы. Сейчас большая часть этого плана уже выполнена.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Москве включает в себя целый комплекс работ. Их перечень расширен по сравнению с установленным Жилищным кодексом РФ (п. 1 ст. 166 ЖК РФ). В обязательном порядке в столице ремонтируют кровли, фасады, фундаменты, подвалы, инженерные системы и меняют лифты. Также проводят ремонт системы удаления дыма, пожарного водопровода и внутреннего водостока, обновляют мусоропроводы. С 2017 года в многоэтажках Москвы проводят замену окон в подъездах.

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