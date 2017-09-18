В Омске в срок не отремонтировали шесть дворов
Подрядчиков, не успевших отремонтировать дворовые территории, ждут штрафы.
Подрядчиков, не успевших отремонтировать дворовые территории, ждут штрафы.
Ремонт дворовых территорий по программе федеральной программы по формированию комфортной городской среды подходит к концу. Как сообщили в администрации Омска, ремонт завершен на 97%, в порядок привели уже 180 дворов из 186 запланированных.
План полностью выполнен в Советском округе, где перед дорожниками стояла задача отремонтировать 33 двора. Также в Ленинском и Кировском округах полностью отремонтировали по 34 двора, как и было запланировано. В Октябрьском округе в порядок привели 38 объектов, в работе еще один. В Центральном округе ремонт провели в 43 дворах, работы продолжаются еще на 5 объектах.
Напомним, дворовые территории должны были отремонтировать к 15 сентября. Те подрядчики, которые не уложились в срок, будут наказаны, заверили в администрации города.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Такого объема работ, который сделан в этом году, в Омске не было с 2011 года. В целом, все работы выполнены в срок и с хорошим качеством. Да, есть подрядчики, которые ремонт немного затянули: они будут наказаны рублем в соответствии с муниципальными контрактами. Главное, чтобы приведенные в порядок дворы, еще много лет служили горожанам. Именно поэтому мы организовали строжайший контроль качества на всех этапах выполнения работ и прописали жесткие гарантийные сроки — четыре года.
Всего на ремонт дворов по федеральной программе из бюджетов разных уровней было выделено 100 миллионов рублей.