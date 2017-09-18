В Омске в срок не отремонтировали шесть дворов

Ремонт дворовых территорий по программе федеральной программы по формированию комфортной городской среды подходит к концу. Как сообщили в администрации Омска, ремонт завершен на 97%, в порядок привели уже 180 дворов из 186 запланированных.

План полностью выполнен в Советском округе, где перед дорожниками стояла задача отремонтировать 33 двора. Также в Ленинском и Кировском округах полностью отремонтировали по 34 двора, как и было запланировано. В Октябрьском округе в порядок привели 38 объектов, в работе еще один. В Центральном округе ремонт провели в 43 дворах, работы продолжаются еще на 5 объектах.

Напомним, дворовые территории должны были отремонтировать к 15 сентября. Те подрядчики, которые не уложились в срок, будут наказаны, заверили в администрации города.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Такого объема работ, который сделан в этом году, в Омске не было с 2011 года. В целом, все работы выполнены в срок и с хорошим качеством. Да, есть подрядчики, которые ремонт немного затянули: они будут наказаны рублем в соответствии с муниципальными контрактами. Главное, чтобы приведенные в порядок дворы, еще много лет служили горожанам. Именно поэтому мы организовали строжайший контроль качества на всех этапах выполнения работ и прописали жесткие гарантийные сроки — четыре года.