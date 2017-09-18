Средняя пенсия в Казахстане превышает 66 тысяч тенге

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В данный момент количество получателей пенсионных выплат составило 2 104,2 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты населения.

За период с января по август 2017 года расходы на выплату базовой пенсии составили 223,1 млрд тенге, расходы на выплату солидарных пенсионных выплат составили 798,5 млрд тенге.

Государственные социальные пособия сейчас получают 669,6 тыс. человек. Из них по инвалидности — 506,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца — 161,2 тыс. человек, по возрасту — 1,8 тыс. человек.

Размер пособий по инвалидности составляет 32 392 тенге, а по случаю потери кормильца — 28 571 тенге и по возрасту — 12 719 тенге.