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07:48 (мск), источник: Kazinform

Средняя пенсия в Казахстане превышает 66 тысяч тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане средний размер пенсии на 1 сентября 2017 достиг 66 051 тенге (с учетом базовой пенсионной выплаты).

Источник: Reuters

В данный момент количество получателей пенсионных выплат составило 2 104,2 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты населения.

За период с января по август 2017 года расходы на выплату базовой пенсии составили 223,1 млрд тенге, расходы на выплату солидарных пенсионных выплат составили 798,5 млрд тенге.

Государственные социальные пособия сейчас получают 669,6 тыс. человек. Из них по инвалидности — 506,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца — 161,2 тыс. человек, по возрасту — 1,8 тыс. человек.

Размер пособий по инвалидности составляет 32 392 тенге, а по случаю потери кормильца — 28 571 тенге и по возрасту — 12 719 тенге.

Надо отметить, что глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», разработанный Министерством труда и социальной защиты населения РК в соответствии с реализацией Послания главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В результате повысились размеры пенсий с 1 июля 2017 года на 20% к уровню 2016 года.

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