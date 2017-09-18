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07:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Соглашения с тремя инвесторами подписала КРИО Иркутской области

АО «Корпорация развития Иркутской области в рамках БМЭВФ-2017 подписала три соглашения с инвесторами.

Источник: Reuters

Три соглашения подписало АО «Корпорация развития Иркутской области» и инвесторы в рамках Байкальского международного экологического водного форума 15 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Отрадно, что инициаторами этих проектов стали представители местного бизнес-сообщества, в том числе участники делового клуба “Байкальские стратегии”. Ожидаемый объем инвестиций в экономику региона — более 10 млрд рублей», — сообщил генеральный директор КРИО Олег Севрюков.

Первое соглашение касается намерений по реализации проекта «Усольский металлургический завод» по производству мелкосортного проката. Проект заключается в переработке металлолома и получении готовой продукции — строительной арматуры. Планируется выпуск 100 тыс. тонн металлопроката в год, при этом будет создано 219 новых рабочих мест. По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, завод будет расположен на территории социально-экономического опережающего развития в Усолье-Сибирском.

«Объем инвестиций составит 3,9 млрд рублей, два года в идеале должной уйти на строительство объекта. Кроме того, предполагается участие шести партнеров, один из них КРИО, которая войдет в состав учредителей с суммой 30 млн рублей. Через год эти денежные средства будут возвращены с определенной доходностью, — отметил Евгений Орачевский. — Задача корпорации состоит в том, чтобы поддержать этот проект со стороны правительства Иркутской области. В этом заинтересованы и сами инвесторы, ведь кроме налоговых льгот, предусмотренных в ТОСЭР, а также инвестиций КРИО, планируется привлечение средств Фонда развития моногородов. Реализация проекта позволит снизить стоимость строительной арматуры в Иркутской области».

Подписано также соглашение с ООО «МедТехСервис» о реализации проекта федерального уровня по строительству в Иркутске завода по производству глюкометров и тест-полосок для определения сахара в крови на основе инновационной технологии с применением фермента GDH с карбоновым напылением. Планируемый проект является социально значимым как для Иркутской̆ области, так и для Российской Федерации в целом. По приблизительным оценкам в нашей стране не менее 8,7 млн человек страдают от сахарного диабета. Новое отечественное производство тест-полосок поможет этим людям эффективно контролировать уровень глюкозы в крови и планировать свою программу лечения, предоставляя одно из самых точных измерений на рынке по цене ниже импортных аналогов на 20−50%. Благодаря этому сократятся и бюджетные расходы на государственные закупки тест-полосок для медицинских учреждений.

Ожидается, что мощность производства будет составлять 3 168 тыс. упаковок тест-полосок в год. Их производство привнесет дополнительные налоговые поступления в бюджеты разных уровней и создаст не менее 200 рабочих мест. Производственное оборудование и технологию поставляет корейская компания B-bio Ltd., являющаяся дочерней̆ компанией̆ группы Philosys. С данной̆ компанией̆ подписан контракт на доставку и монтаж оборудования, обучение персонала и пуско-наладочные работы производства тест-полосок Gmate.

Кроме того, подписано четырехстороннее соглашение между КРИО, Иркутским научным центром СО РАН, Межрегиональным фондом поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии» и компанией ARBIOM (Франция). В соответствии с ним, компания ARBIOM проведет исследование отходов БЦБК и древесной биомассы, после чего предоставит коммерческое предложение по строительству завода по переработке данных отходов. КРИО в свою очередь проведет анализ этого предложения и в случае положительного решения профинансирует проект. Древесная биомасса, оставшейся от отходов БЦБК, может быть переработана в белковые продукты, которые будут использоваться в качестве корма для рыб. В случае успешной реализации проект может стать толчком для развития рыбной промышленности в регионе и сопутствующих ей машиностроительных производств.

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