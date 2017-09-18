Соглашения с тремя инвесторами подписала КРИО Иркутской области
АО «Корпорация развития Иркутской области в рамках БМЭВФ-2017 подписала три соглашения с инвесторами.
АО «Корпорация развития Иркутской области в рамках БМЭВФ-2017 подписала три соглашения с инвесторами.
Три соглашения подписало АО «Корпорация развития Иркутской области» и инвесторы в рамках Байкальского международного экологического водного форума 15 сентября 2017 года. Об этом сообщает
Первое соглашение касается намерений по реализации проекта «Усольский металлургический завод» по производству мелкосортного проката. Проект заключается в переработке металлолома и получении готовой продукции — строительной арматуры. Планируется выпуск 100 тыс. тонн металлопроката в год, при этом будет создано 219 новых рабочих мест. По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, завод будет расположен на территории
«Объем инвестиций составит 3,9 млрд рублей, два года в идеале должной уйти на строительство объекта. Кроме того, предполагается участие шести партнеров, один из них КРИО, которая войдет в состав учредителей с суммой 30 млн рублей. Через год эти денежные средства будут возвращены с определенной доходностью, — отметил Евгений Орачевский. — Задача корпорации состоит в том, чтобы поддержать этот проект со стороны правительства Иркутской области. В этом заинтересованы и сами инвесторы, ведь кроме налоговых льгот, предусмотренных в ТОСЭР, а также инвестиций КРИО, планируется привлечение средств Фонда развития моногородов. Реализация проекта позволит снизить стоимость строительной арматуры в Иркутской области».
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Ожидается, что мощность производства будет составлять 3 168 тыс. упаковок
Кроме того, подписано четырехстороннее соглашение между КРИО, Иркутским научным центром СО РАН, Межрегиональным фондом поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии» и компанией ARBIOM (Франция). В соответствии с ним, компания ARBIOM проведет исследование отходов БЦБК и древесной биомассы, после чего предоставит коммерческое предложение по строительству завода по переработке данных отходов. КРИО в свою очередь проведет анализ этого предложения и в случае положительного решения профинансирует проект. Древесная биомасса, оставшейся от отходов БЦБК, может быть переработана в белковые продукты, которые будут использоваться в качестве корма для рыб. В случае успешной реализации проект может стать толчком для развития рыбной промышленности в регионе и сопутствующих ей машиностроительных производств.