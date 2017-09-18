Прокуратура обязала омскую мэрию снести аварийный дом

Прокуратура Омска провела проверку законодательства при расселении омичей из аварийного жилья и выявила в деятельности Горадминстрации нарушения.

Оказалось, что городские власти не всегда вовремя сносят расселенные аварийные здания. Так, многоквартирные дома № 104а по улице Мельничная, №№ 5, 7 по улице Комбинатская и № 19 по улице Комсомольская были признаны аварийными и подлежали сносу. Они уже внесены в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013—2017 годах, которую утвердило постановление Облправительства.

Сроки, установленные программой, истекли еще в прошлом году, но дома стояли.

Источник: Om1.ru

В марте 2017 года, по результатам проверки, прокуратура внесла Главе города представление, но все осталось без изменений.

Прокуратура Омской области:

— В связи с выявленными нарушениями прокурор Омска направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия Администрации г. Омска, департамента городского хозяйства Администрации г. Омска в части непроведения мероприятий по сносу домов, признанных аварийными и обязании устранить нарушения.

Дома № 104а по Мельничной, а также №№ 5, 7 по Комбинатской были снесены ответчиком в добровольном порядке, и в данной части был заявлен отказ от иска.