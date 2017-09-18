Прокуратура обязала омскую мэрию снести аварийный дом
В деятельности Горадминистрации выявлены нарушения.
В деятельности Горадминистрации выявлены нарушения.
Прокуратура Омска провела проверку законодательства при расселении омичей из аварийного жилья и выявила в деятельности Горадминстрации нарушения.
Оказалось, что городские власти не всегда вовремя сносят расселенные аварийные здания. Так, многоквартирные дома № 104а по улице Мельничная, №№ 5, 7 по улице Комбинатская и № 19 по улице Комсомольская были признаны аварийными и подлежали сносу. Они уже внесены в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013—2017 годах, которую утвердило постановление Облправительства.
Сроки, установленные программой, истекли еще в прошлом году, но дома стояли.
В марте 2017 года, по результатам проверки, прокуратура внесла Главе города представление, но все осталось без изменений.
Прокуратура Омской области:
— В связи с выявленными нарушениями прокурор Омска направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия Администрации г. Омска, департамента городского хозяйства Администрации г. Омска в части непроведения мероприятий по сносу домов, признанных аварийными и обязании устранить нарушения.
Дома № 104а по Мельничной, а также №№ 5, 7 по Комбинатской были снесены ответчиком в добровольном порядке, и в данной части был заявлен отказ от иска.
Центральный районный суд Омска удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал мэрию в течение полугода с момента вступления судебного решения в законную силу снести дом № 19 на Комсомольской.