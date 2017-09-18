На благоустройство парка в Южноуральске потратят 23,5 млн рублей

В 2018 году по программе благоустройства реконструируют городской парк Южноуральска — на новые аттракционы и велодром потратят 23,5 млн рублей, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минстроя Челябинской области.

На благоустройство парков в 2018 году Челябинская область получит от Федерации 19 млн рублей, еще 4,5 млн выделят из регионального бюджета. Средства направят на завершение реконструкции «Парка культуры и отдыха» в Южноуральске.

«При выборе Южноуральска учитывался высокий уровень выполнения работ в текущем году и то, что в 2018 году городу исполняется 55 лет. В 2017 году в парке выполнен первый этап реконструкции на сумму 13 млн рублей», — пояснил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.