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08:05 (мск), источник: dostup1.ru

На благоустройство парка в Южноуральске потратят 23,5 млн рублей

В парке появятся новые аттракционы и велодром.

В 2018 году по программе благоустройства реконструируют городской парк Южноуральска — на новые аттракционы и велодром потратят 23,5 млн рублей, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минстроя Челябинской области.

На благоустройство парков в 2018 году Челябинская область получит от Федерации 19 млн рублей, еще 4,5 млн выделят из регионального бюджета. Средства направят на завершение реконструкции «Парка культуры и отдыха» в Южноуральске.

«При выборе Южноуральска учитывался высокий уровень выполнения работ в текущем году и то, что в 2018 году городу исполняется 55 лет. В 2017 году в парке выполнен первый этап реконструкции на сумму 13 млн рублей», — пояснил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

В парке Южноуральска были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены скамейки и отремонтированы административные здания. Напомним, что губернатор Борис Дубровский утвердил программу благоустройства населенных пунктов до 2022 года. За пять лет на ремонт дворовых и общественных территорий потратят более 5 млрд рублей. Каждый год на благоустройство будут тратить 1,5 млрд рублей.

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