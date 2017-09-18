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08:10 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский «Спортмастер» уличили в продаже товаров с нарушениями

В компании не хотели платить штраф.

В Красноярском крае Роспотребнадзор привлек к ответственности ООО «Спортмастер» за продажу товаров с нарушениями. Сеть магазинов спортивных товаров, широко представленную в Красноярске и крае, обязали заплатить штраф 100 тысяч рублей за продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов Таможенного союза. В 2016 году при проведении плановой проверки Роспотребнадзор установил, что в «Спортмастере» нарушаются сразу три таких требования.

В частности, на маркировке продукции, предназначенной для детей и подростков, не было инструкции по эксплуатации и уходу за изделием. На беговых дорожках и инструкции к ним отсутствовала информация об изготовителе и контакты для связи.

Кроме того, не была указана информации о виде материала, использованного для изготовления подкладки обуви, что также является нарушением Таможенного регламента.

За выявленные нарушения ООО «Спортмастер» привлекли к административной ответственности и назначили штраф 100 тысяч рублей. В компании пыталась обжаловать постановление Роспотребнадзора, но Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении заявления ООО «Спортмастер», оставив решение без изменения.

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