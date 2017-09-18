Источник: Вести - Пермь

В Перми будут строить новый мост через Каму. По задумке он должен быть пригоден для движения и автомобилей, и поездов. Об этом было заявлено на встрече главы Пермского края с президентом Российских железных дорог. Начали обсуждение с реконструкции набережной.

Во время своей поездки в Пермь Владимир Путин в первую очередь посетил Соборную площадь, где врио губернатора Максим Решетников рассказал о масштабных планах по реконструкции набережной Камы. Глава государства идею поддержал. Спустя неделю с рабочим визитом в краевую столицу приехал президент РЖД Олег Белозеров.

Для создания комфортной городской среды нужна предметная наглядность. Поэтому, как и неделю назад, сначала осмотр спуска к Каме, после обсуждение переноса грузовых перевозок, железнодорожных путей от Перми-2 до станции Мотовилиха на правобережье города продолжилось прямо в кабине электропоезда.

Позже в краевой администрации состоялось первое заседание совместной рабочей группы, где обсудили существующие предложения по воплощению проекта. Закончить работы власти планируют к 2023 году на 300-летие Перми.

Рассматривается возможность строительства совмещенного железнодорожного и автодорожного моста в районе Пальников в дальнейшем с выводом железнодорожного участка в район станции «Кабельная».

Вдоль реки планируется запустить скоростной общественный транспорт. Предполагается создание парка. Как вариант — культурного кластера с краеведческим музеем, Пермской художественной галереей и второй сценой театра оперы и балета. Как отметил президент РЖД Олег Белозеров, предложенное решение для региональных предприятий будет даже интереснее существующей транспортной системы.