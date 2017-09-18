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08:35 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми будут строить новый мост через Каму

По задумке, новый мост должен быть пригоден для движения и автомобилей, и поездов.

Источник: Вести - Пермь

В Перми будут строить новый мост через Каму. По задумке он должен быть пригоден для движения и автомобилей, и поездов. Об этом было заявлено на встрече главы Пермского края с президентом Российских железных дорог. Начали обсуждение с реконструкции набережной.

Во время своей поездки в Пермь Владимир Путин в первую очередь посетил Соборную площадь, где врио губернатора Максим Решетников рассказал о масштабных планах по реконструкции набережной Камы. Глава государства идею поддержал. Спустя неделю с рабочим визитом в краевую столицу приехал президент РЖД Олег Белозеров.

Для создания комфортной городской среды нужна предметная наглядность. Поэтому, как и неделю назад, сначала осмотр спуска к Каме, после обсуждение переноса грузовых перевозок, железнодорожных путей от Перми-2 до станции Мотовилиха на правобережье города продолжилось прямо в кабине электропоезда.

Позже в краевой администрации состоялось первое заседание совместной рабочей группы, где обсудили существующие предложения по воплощению проекта. Закончить работы власти планируют к 2023 году на 300-летие Перми.

Рассматривается возможность строительства совмещенного железнодорожного и автодорожного моста в районе Пальников в дальнейшем с выводом железнодорожного участка в район станции «Кабельная».

Вдоль реки планируется запустить скоростной общественный транспорт. Предполагается создание парка. Как вариант — культурного кластера с краеведческим музеем, Пермской художественной галереей и второй сценой театра оперы и балета. Как отметил президент РЖД Олег Белозеров, предложенное решение для региональных предприятий будет даже интереснее существующей транспортной системы.

Идея получила необходимое ускорение. Но прежде чем изменить исторически сложившееся пространство набережной Камы, понадобится остановка, чтобы выслушать мнение экспертов и — главное — самих горожан.

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