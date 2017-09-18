Отопление начали включать в детсадах и поликлиниках Челябинска

Отопление появилось в нескольких детских садах и поликлиниках Челябинска, об этом доложили на аппаратном совещании в администрации 18 сентября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

К понедельнику тепло появилось в 19 детсадах и трёх поликлиниках. Уточняется, что отопление подключают по заявкам руководителей учреждений.