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08:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

Отопление начали включать в детсадах и поликлиниках Челябинска

От руководителей учреждений ждут заявок.

Отопление появилось в нескольких детских садах и поликлиниках Челябинска, об этом доложили на аппаратном совещании в администрации 18 сентября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

К понедельнику тепло появилось в 19 детсадах и трёх поликлиниках. Уточняется, что отопление подключают по заявкам руководителей учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что три территории в Челябинской области не успевают подготовиться к отопительному сезону: проблемы с котельными возникли в Верхнем Уфалее, посёлке Межозерный Верхнеуральского района и Троицке.

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