Отопление начали включать в детсадах и поликлиниках Челябинска
От руководителей учреждений ждут заявок.
От руководителей учреждений ждут заявок.
Отопление появилось в нескольких детских садах и поликлиниках Челябинска, об этом доложили на аппаратном совещании в администрации 18 сентября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
К понедельнику тепло появилось в 19 детсадах и трёх поликлиниках. Уточняется, что отопление подключают по заявкам руководителей учреждений.
Напомним, ранее сообщалось, что три территории в Челябинской области не успевают подготовиться к отопительному сезону: проблемы с котельными возникли в Верхнем Уфалее, посёлке Межозерный Верхнеуральского района и Троицке.