Трём регионам Дальнего Востока дали денег на поддержку пенсионеров

Источник: Восток Медиа

Правительство России выделило миллиард рублей на социальные выплаты к пенсиям. Деньги распределили между семью субъектами Российской Федерации, в том числе между тремя краями Дальнего Востока. Распоряжение об этом опубликовали на официальном сайте правительства.

Больше всего на помощь пенсионерам получил Хабаровский край — 144 миллиона рублей, Приморью выделили чуть меньше — 141 миллион рублей, а Камчатскому краю — 77 миллионов рублей.

«Распределяется ряд субсидий и межбюджетных трансфертов. Я выделю трансферт на поддержку неработающих пенсионеров, доход которых меньше регионального прожиточного минимума. Мы выделяем регионам деньги из бюджета на предоставление таким людям социальных доплат к пенсиям. Уже направлено на эти цели почти 6,5 миллиарда рублей, ещё один миллиард распределяется. В результате дополнительное финансирование к пенсии должны получить почти 410 тысяч человек», — отмечал на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.