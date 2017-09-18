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08:51 (мск), источник: Восток Медиа

Трём регионам Дальнего Востока дали денег на поддержку пенсионеров

Миллионы для выплат получили Камчатский, Приморский и Хабаровский края.

Источник: Восток Медиа

Правительство России выделило миллиард рублей на социальные выплаты к пенсиям. Деньги распределили между семью субъектами Российской Федерации, в том числе между тремя краями Дальнего Востока. Распоряжение об этом опубликовали на официальном сайте правительства.

Больше всего на помощь пенсионерам получил Хабаровский край — 144 миллиона рублей, Приморью выделили чуть меньше — 141 миллион рублей, а Камчатскому краю — 77 миллионов рублей.

«Распределяется ряд субсидий и межбюджетных трансфертов. Я выделю трансферт на поддержку неработающих пенсионеров, доход которых меньше регионального прожиточного минимума. Мы выделяем регионам деньги из бюджета на предоставление таким людям социальных доплат к пенсиям. Уже направлено на эти цели почти 6,5 миллиарда рублей, ещё один миллиард распределяется. В результате дополнительное финансирование к пенсии должны получить почти 410 тысяч человек», — отмечал на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дальневосточные регионы наряду с Республикой Коми, Якутией, Архангельской и Московской областями заявили о потребности в дополнительных деньгах для региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году. Ранее на эти цели выделили больше шести миллиардов рублей межбюджетных трансфертов. Их распределили между 13 регионами. Дополнительный миллиард появился после летних поправок в федеральный бюджет.

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