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09:10 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермяки без автобусов не останутся

Сразу 200 автобусов не смогли попасть на базу на улице Энергетиков, где они должны были пройти предрейсовый осмотр.

Источник: Вести - Пермь

Въезд оказался заблокирован для 12 перевозчиков, работающих на самых популярных маршрутах в Перми. Среди сотрудников прошел слух, что помещения выкупила некая московская фирма, и теперь отсюда выгонят всех предпринимателей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В администрации Перми пояснили, что помещение, находившееся ранее в собственности «Гортранса», перешло на баланс департамента имущественных отношений. Договоры аренды с перевозчиками расторгли, но проблем для пассажиров все это вызвать не должно. Осмотр автобусов перед выходом в рейс можно проводить в другом месте.

Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: «Предусмотреть вариант с прохождением предрейсового техосмотра, предрейсового медработника это возможно, еще раз мы предлагаем на Ижевской, 25. Если есть какие-то другие альтернативные варианты, а они существуют, то, пожалуйста, пусть они пользуются ими. Но на сегодняшнее утро все транспортные средства были на линии, они работают, перевозят пассажиров».

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