Пермяки без автобусов не останутся

Источник: Вести - Пермь

Въезд оказался заблокирован для 12 перевозчиков, работающих на самых популярных маршрутах в Перми. Среди сотрудников прошел слух, что помещения выкупила некая московская фирма, и теперь отсюда выгонят всех предпринимателей.

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В администрации Перми пояснили, что помещение, находившееся ранее в собственности «Гортранса», перешло на баланс департамента имущественных отношений. Договоры аренды с перевозчиками расторгли, но проблем для пассажиров все это вызвать не должно. Осмотр автобусов перед выходом в рейс можно проводить в другом месте.