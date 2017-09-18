Ялтинские стихийщики заплатят в местный бюджет свыше 7 млн рублей штрафов
Во время рейда по местам несанкционированной торговли в Ялте правоохранители составили 18 протоколов на «стихийщиков», передает
Во время рейда по местам несанкционированной торговли в Ялте правоохранители составили 18 протоколов на «стихийщиков», передает
Так, сумма штрафов составила 7 млн 876 тыс. руб. Данная цифра в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. В прошлом году в результате рейдов, несанкционированные торговцы пополнили местный бюджет на 2 млн 284 тыс. руб.
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