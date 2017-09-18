Роскачество выявило нарушения в 20% проверенной бутилированной воды

Источник: РИА "Новости"

В исследовании участвовали 58 образцов самых популярных у российских потребителей брендов. В трех случаях у Роскачества возникли сомнения в безопасности товара.

Так, в образцах «Архыз», «Эльбрус» и Biovita выявлена повышенная бактериальная обсемененность.

Однако эта проблема может быть связана с условиями хранения или транспортировки товара, а не с нарушениями на производстве, отметили в Роскачестве.

Еще в девяти случаях продукция не соответствовала категории или свойствам, заявленным на этикетке. Например, обнаружено не соответствующее маркировке содержание магния, кальция или бора, а в одном случае продукт не дотянул до заявленных показателей по общей минерализации. Подобные нарушения вводят потребителей в заблуждение.