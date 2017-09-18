Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Немец Швайгер рассказал, чем русские лучше американцев
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
СМИ узнали о принятом решении повысить акцизы на бензин
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10:15 (мск), источник: ТАСС

Роскачество выявило нарушения в 20% проверенной бутилированной воды

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Роскачество провело масштабное исследование питьевой бутилированной воды без газа в российской рознице и выявило нарушения в 20% образцов. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам испытаний.

Источник: РИА "Новости"

В исследовании участвовали 58 образцов самых популярных у российских потребителей брендов. В трех случаях у Роскачества возникли сомнения в безопасности товара.

Так, в образцах «Архыз», «Эльбрус» и Biovita выявлена повышенная бактериальная обсемененность.

Однако эта проблема может быть связана с условиями хранения или транспортировки товара, а не с нарушениями на производстве, отметили в Роскачестве.

Еще в девяти случаях продукция не соответствовала категории или свойствам, заявленным на этикетке. Например, обнаружено не соответствующее маркировке содержание магния, кальция или бора, а в одном случае продукт не дотянул до заявленных показателей по общей минерализации. Подобные нарушения вводят потребителей в заблуждение.

Остальные образцы прошли испытание Роскачества, и восемь брендов — «Волжанка», «Липецкий бювет», «Новотерская», «О! Наша семья», «Простое добро», ARCTIC, Aquanika и Bon Aqua — смогут претендовать на государственный знак качества.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
Правительство в ноябре подготовит постановление о поэтапном введении "пакета Яровой"
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
Премьер Японии не видит смысла в диалоге с Северной Кореей
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти отчитались, сколько многоэтажек прошли капремонт
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь