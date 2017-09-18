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11:17 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье продолжают восстанавливать разрушенные тайфуном мосты

Начался монтаж плит пролетного строения нового моста на дороге Уборка-Самарка в Чугуевском районе. Прежняя конструкция была разрушена прошлогодним тайфуном «Лайонрок».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Ранее на новом мосту были смонтированы балки пролетного строения. Также продолжаются работы по сооружению переходной плиты на восстановленном мосту через реку Извилинка в Чугуевском районе. Параллельно идут работы по подготовке к укладке асфальтобетона на новый пролет моста.

В Кавалеровском районе продолжается возведение нового моста в районе села Суворово — рабочие завершают бетонирование пролетного строения инженерного сооружения. Кроме того, в Кавалерово почти забетонировали опоры нового моста через реку Кавалеровка. На автодороге Дальнегорск-Черемшаны закончены работы по восстановлению подпорной стенки.

В 2017 году сотрудники «Примавтодора» восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». На это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.

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