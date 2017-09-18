В Приморье продолжают восстанавливать разрушенные тайфуном мосты

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Ранее на новом мосту были смонтированы балки пролетного строения. Также продолжаются работы по сооружению переходной плиты на восстановленном мосту через реку Извилинка в Чугуевском районе. Параллельно идут работы по подготовке к укладке асфальтобетона на новый пролет моста.

В Кавалеровском районе продолжается возведение нового моста в районе села Суворово — рабочие завершают бетонирование пролетного строения инженерного сооружения. Кроме того, в Кавалерово почти забетонировали опоры нового моста через реку Кавалеровка. На автодороге Дальнегорск-Черемшаны закончены работы по восстановлению подпорной стенки.