Китайская Xiamen Airlines может начать полёты во Владивосток

Источник: Reuters

Китайская авиакомпания Xiamen Airlines планирует зайти на рынок Дальнего Востока, начав с полётов во Владивосток. Такое заявление сделал вице-президент компании Хуан Гохуэй, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За последние 2 года мы запустили рейсы в Европу и континентальную Америку и теперь рассматриваем Владивосток в качестве ещё одной точки, которая может появиться на полётной карте нашей компании», — заявил Хуан Гохуэй.

На данный момент в авиакомпании производят оценку направления, в том числе специалисты определяют из каких аэропортов Китая, а также с какой частотой могут выполняться полёты.