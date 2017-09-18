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11:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Китайская Xiamen Airlines может начать полёты во Владивосток

Приморская столица станет для авиакомпании первой точкой на карте Дальнего Востока.

Источник: Reuters

Китайская авиакомпания Xiamen Airlines планирует зайти на рынок Дальнего Востока, начав с полётов во Владивосток. Такое заявление сделал вице-президент компании Хуан Гохуэй, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За последние 2 года мы запустили рейсы в Европу и континентальную Америку и теперь рассматриваем Владивосток в качестве ещё одной точки, которая может появиться на полётной карте нашей компании», — заявил Хуан Гохуэй.

На данный момент в авиакомпании производят оценку направления, в том числе специалисты определяют из каких аэропортов Китая, а также с какой частотой могут выполняться полёты.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранным туристам одобрено почти 2 тыс. электронных виз, по которым они смогут въехать на территорию свободного порта Владивосток. С начала августа в Приморье въехало 637 интуристов, в том числе 345 из Японии, 271 — из Китая.

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