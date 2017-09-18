Китайская Xiamen Airlines может начать полёты во Владивосток
Приморская столица станет для авиакомпании первой точкой на карте Дальнего Востока.
Приморская столица станет для авиакомпании первой точкой на карте Дальнего Востока.
Китайская авиакомпания Xiamen Airlines планирует зайти на рынок Дальнего Востока, начав с полётов во Владивосток. Такое заявление сделал
«За последние 2 года мы запустили рейсы в Европу и континентальную Америку и теперь рассматриваем Владивосток в качестве ещё одной точки, которая может появиться на полётной карте нашей компании», — заявил Хуан Гохуэй.
На данный момент в авиакомпании производят оценку направления, в том числе специалисты определяют из каких аэропортов Китая, а также с какой частотой могут выполняться полёты.
Как сообщало ИА REGNUM, иностранным туристам одобрено почти 2 тыс. электронных виз, по которым они смогут въехать на территорию свободного порта Владивосток. С начала августа в Приморье въехало 637 интуристов, в том числе 345 из Японии, 271 — из Китая.