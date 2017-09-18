Почти половину дорог заменят в Некрасовке в следующем году

Порядка 40% дорожного полотна заменят в селе Некрасовка в следующем году. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В крае уже осуществляется ремонт и строительство дорог Хабаровской агломерации. В этом году дорожники выполняют работы на автотрассах вокруг села Ракитное, от села Матвеевка и до Заозерного, в селе Гаровка-1 и поселке им. Горького. Некрасовка также попала в этот список, но замену асфальтобетонного покрытия произведут уже в 2018 году.

— Наше поселение включено в приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации. Именно поэтому в следующем году мы сможем заменить немного меньшим половины сельских дорог. Это центральные улицы, подъездная трасса — от котельной до остановки и автодорога «Некрасовка-Вишневка». На все уйдет порядка 40 млн рублей. Аукцион на определение подрядчиков ориентировочно проведем в начале марта. И уже с приходом тепла начнется капитальный ремонт, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава сельского поселения Роман Коваленко.

Помимо строительства дорог, в планах у администрации — дальнейшее благоустройство сельского поселения.