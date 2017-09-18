Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Названа главная причина смерти во время секса
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Америке предложили купить Россию
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Саакашвили поставил на место беспомощного Порошенко
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1035 лет назад погибла Грейс Келли
11:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Почти половину дорог заменят в Некрасовке в следующем году

На ремонт дорожного полотна выделено 40 млн рублей.

Порядка 40% дорожного полотна заменят в селе Некрасовка в следующем году. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В крае уже осуществляется ремонт и строительство дорог Хабаровской агломерации. В этом году дорожники выполняют работы на автотрассах вокруг села Ракитное, от села Матвеевка и до Заозерного, в селе Гаровка-1 и поселке им. Горького. Некрасовка также попала в этот список, но замену асфальтобетонного покрытия произведут уже в 2018 году.

 — Наше поселение включено в приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации. Именно поэтому в следующем году мы сможем заменить немного меньшим половины сельских дорог. Это центральные улицы, подъездная трасса — от котельной до остановки и автодорога «Некрасовка-Вишневка». На все уйдет порядка 40 млн рублей. Аукцион на определение подрядчиков ориентировочно проведем в начале марта. И уже с приходом тепла начнется капитальный ремонт, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава сельского поселения Роман Коваленко.

Помимо строительства дорог, в планах у администрации — дальнейшее благоустройство сельского поселения.

 — В рамках проекта по поддержке местных инициатив мы реализуем несколько идей. Например, в этом году мы создали детскую игровую площадку, популярную сейчас стелу «Я люблю Некрасовку», деревянные скульптуры. Открытие новых объектов прошло недавно в юбилей села. В следующем же году здесь появится парковая зона, специальная асфальтированная площадка для катания на роликах и скейтбордах, обновится исторически значимая аллея трудовой славы, — поделился планами Роман Коваленко. Напомним, что в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» властями региона разработана программа комплексного развития Хабаровской городской агломерации. Срок ее реализации — 2017 — 2025 годы. Общий объем финансирования составляет 12,7 млрд. рублей (федеральный бюджет — 6,1 млрд. рублей, краевой — 5,3 млрд. рублей, местный — 1,3 млрд. рублей). В этом году на реализацию проекта направят 1,4 млрд. рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Дальний Восток увеличил товарооборот с Южной Кореей почти наполовину
Первый банкомат появится в селе Бриакан к весне
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
С чем ходили в школу дети в СССР Деревянные пеналы, прописи, стирательные резинки вместо ластиков и краски, которые пахли так, что хотелось их съесть, – вспоминаем, с чем приходили в школу дети в Советском Союзе.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь