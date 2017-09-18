Почти половину дорог заменят в Некрасовке в следующем году
На ремонт дорожного полотна выделено 40 млн рублей.
На ремонт дорожного полотна выделено 40 млн рублей.
Порядка 40% дорожного полотна заменят в селе Некрасовка в следующем году. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В крае уже осуществляется ремонт и строительство дорог Хабаровской агломерации. В этом году дорожники выполняют работы на автотрассах вокруг села Ракитное, от села Матвеевка и до Заозерного, в селе Гаровка-1 и поселке им. Горького. Некрасовка также попала в этот список, но замену асфальтобетонного покрытия произведут уже в 2018 году.
— Наше поселение включено в приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации. Именно поэтому в следующем году мы сможем заменить немного меньшим половины сельских дорог. Это центральные улицы, подъездная трасса — от котельной до остановки и автодорога «Некрасовка-Вишневка». На все уйдет порядка 40 млн рублей. Аукцион на определение подрядчиков ориентировочно проведем в начале марта. И уже с приходом тепла начнется капитальный ремонт, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава сельского поселения Роман Коваленко.
Помимо строительства дорог, в планах у администрации — дальнейшее благоустройство сельского поселения.
— В рамках проекта по поддержке местных инициатив мы реализуем несколько идей. Например, в этом году мы создали детскую игровую площадку, популярную сейчас стелу «Я люблю Некрасовку», деревянные скульптуры. Открытие новых объектов прошло недавно в юбилей села. В следующем же году здесь появится парковая зона, специальная асфальтированная площадка для катания на роликах и скейтбордах, обновится исторически значимая аллея трудовой славы, — поделился планами Роман Коваленко. Напомним, что в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» властями региона разработана программа комплексного развития Хабаровской городской агломерации. Срок ее реализации — 2017 — 2025 годы. Общий объем финансирования составляет 12,7 млрд. рублей (федеральный бюджет — 6,1 млрд. рублей, краевой — 5,3 млрд. рублей, местный — 1,3 млрд. рублей). В этом году на реализацию проекта направят 1,4 млрд. рублей.