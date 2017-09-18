Отопительный сезон начался на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября, ИА УралПолит.Ru. Подача тепла потребителям началась в 62 муниципалитетах Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября, ИА УралПолит.Ru. Подача тепла потребителям началась в 62 муниципалитетах Свердловской области.
«К утру 18 сентября на территории региона теплом обеспечено 12,5% жилфонда и более 32% объектов социальной сферы», — сообщается на официальном сайте правительства региона.
По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, на Среднем Урале отапливается почти 10,5 миллиона квадратных метров жилья и 1852 учреждения соцкультбыта, в числе которых 358 школ (34%), 533 детских сада (32%), 321 учреждение здравоохранения (почти 30%), 381 учреждение культуры (32,2%), 63 интерната (37,5%) и 142 прочих учреждений социального назначения.
Стопроцентная подача тепла потребителям обеспечена в 14 муниципальных образованиях: в Верхних Сергах, городском округе Верхняя Тура, Тугулыме, Верхней Салде, Малышевском, Пышминском городских округах,
Свыше 80 процентов жилых домов подключено в Ирбитском районе, Обуховском сельском поселении,
Подача отопления в многоквартирные дома и социальные объекты Екатеринбурга стартует 18 сентября и по утвержденному графику, будет вестись до 30 сентября.