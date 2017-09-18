​Отопительный сезон начался на Среднем Урале

«К утру 18 сентября на территории региона теплом обеспечено 12,5% жилфонда и более 32% объектов социальной сферы», — сообщается на официальном сайте правительства региона.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, на Среднем Урале отапливается почти 10,5 миллиона квадратных метров жилья и 1852 учреждения соцкультбыта, в числе которых 358 школ (34%), 533 детских сада (32%), 321 учреждение здравоохранения (почти 30%), 381 учреждение культуры (32,2%), 63 интерната (37,5%) и 142 прочих учреждений социального назначения.

Стопроцентная подача тепла потребителям обеспечена в 14 муниципальных образованиях: в Верхних Сергах, городском округе Верхняя Тура, Тугулыме, Верхней Салде, Малышевском, Пышминском городских округах, Усть-Ницинском, Унже-Павинском, Слободо-Туринском, Сладковском, Краснополянском, Восточном сельских поселениях, Пелыме и Краснотурьинске.

Свыше 80 процентов жилых домов подключено в Ирбитском районе, Обуховском сельском поселении, Слободо-Туринском и Новоуральском городских округах, Нижней Салде, ЗАТО Свободный, Ачите, Красноуфимском районе, рабочем поселке Атиг, Карпинске, Сосьвинском городском округе, Верхнем Дуброво и Рефти.