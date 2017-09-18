Дорожники сорвали ремонт перекрестка в центре Екатеринбурга

Дорожники не успели привести в порядок перекресток Первомайская — Мамина-Сибиряка в центре Екатеринбурга. Специалисты компании «Строй-Проект» закрыли его 23 августа 2017 года и должны были сдать 17 сентября 2017 года. Однако, судя по снимкам пользователей соцсетей, участок по-прежнему перекопан. Более того, дорожников на месте не видно.