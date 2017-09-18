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10:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дорожники сорвали ремонт перекрестка в центре Екатеринбурга

Он до сих пор перекопан.

Источник: УралИнформБюро

Дорожники не успели привести в порядок перекресток Первомайская — Мамина-Сибиряка в центре Екатеринбурга. Специалисты компании «Строй-Проект» закрыли его 23 августа 2017 года и должны были сдать 17 сентября 2017 года. Однако, судя по снимкам пользователей соцсетей, участок по-прежнему перекопан. Более того, дорожников на месте не видно.

«Зачем спешить? Впереди долгая-долгая зима», — шутят одни пользователи соцсетей. «Поспешишь — людей насмешишь. Может быть они руководствуются народной мудростью?» — задаются вопросом другие (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

В пресс-службе мэрии «Уралинформбюро» оперативно получить комментарий не удалось.

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