Дорожники сорвали ремонт перекрестка в центре Екатеринбурга

Дорожники не успели привести в порядок перекресток Первомайская — Мамина-Сибиряка в центре Екатеринбурга. Специалисты компании «Строй-Проект» закрыли его 23 августа 2017 года и должны были сдать 17 сентября 2017 года. Однако, судя по снимкам пользователей соцсетей, участок по-прежнему перекопан. Более того, дорожников на месте не видно.
«Зачем спешить? Впереди долгая-долгая зима», — шутят одни пользователи соцсетей. «Поспешишь — людей насмешишь. Может быть они руководствуются народной мудростью?» — задаются вопросом другие (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).
В пресс-службе мэрии «Уралинформбюро» оперативно получить комментарий не удалось.