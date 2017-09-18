В Алуште по требованию прокуратуры пересчитали тарифы на воду. Горожане переплачивали

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверкой установлены факты неправомерного завышения тарифа на питьевую воду при взимании платы за предоставленные услуги 20 абонентам.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Республики внесено представление директору ГУП РК «Вода Крыма», по итогам рассмотрения которого предприятием произведен перерасчет платы гражданам за предоставленные услуги, виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в прокуратуре РК.