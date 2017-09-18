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10:07 (мск), источник: КрымPress

В Алуште по требованию прокуратуры пересчитали тарифы на воду. Горожане переплачивали

В Алуште прокуратура Республики Крым проверила исполнение местным филиалом ГУП РК «Вода Крыма» требований законодательства при начислении и взимании платы с граждан за предоставленные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверкой установлены факты неправомерного завышения тарифа на питьевую воду при взимании платы за предоставленные услуги 20 абонентам.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Республики внесено представление директору ГУП РК «Вода Крыма», по итогам рассмотрения которого предприятием произведен перерасчет платы гражданам за предоставленные услуги, виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в прокуратуре РК.

Кроме того, по постановлению прокуратуры республики ГУП РК «Вода Крыма» привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 119 тыс. рублей.

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