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10:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае за 8 месяцев собрали почти 300 млрд рублей налогов

Сборы налогов в регионе выросли на 30%

Источник: Reuters

Сборы налогов в Красноярском крае выросли на 30%. Об этом сообщается на сайте регионального ФНС.

За последние 8 месяцев в консолидированный бюджет страны на территории Красноярского края собрано налогов в сумме 298,8 млрд рублей. Платежи за пользование природными ресурсами обеспечивают 38% от суммы поступивших сборов. 19% составляет налог на прибыль, 17% — налог на добавленную стоимость, 13% — налог на доходы физических лиц, 6% — имущественные налоги, 5% — акцизы и 2% — налоги со специальными режимами.

В федеральный бюджет платежи по налогам и сборам составили 169,9 млрд рублей, что больше поступлений прошлого года на 59% (63,2 млрд рублей). Основным направлением роста стало увеличение поступлений по налогам на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость.

В бюджет края мобилизовано 128,9 млрд рублей, что больше уровня поступлений прошлого года на 5% (5,9 млрд рублей). Это сделано за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций и платежей за пользование природными ресурсами.

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