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11:52 (мск), источник: Вести - Воронеж

На двух участках трассы «Курск-Воронеж» построят дополнительные полосы

Работы завершат в 2018 году. Дорожники приступили к капремонту двух участков трассы Р-298 «Курск-Воронеж», проходящих через Воронежскую область.

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор» в пятницу, 15 сентября. Работы выполнят на участках с 209 по 213 км и с 177 по 180 км.

На участке с 209 по 213 км дорожники построят дополнительные полосы безопасности в зоне примыкания региональной дороги «Воронеж-Семилуки», а также усилят и расширят асфальтобетонное покрытие — доведут геометрические параметры автодороги до нормативных значений и восстановят системы водоотвода. Кроме того, специалисты установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку пластиком. Работы завершат до конца 2017 года.

На другом участке — с 177 по 180 км — дорожники построят дополнительную полосу на подъём. Ремонт завершится в 2018 году.

Ранее дорожники досрочно отремонтировали ещё три участка трассы «Курск-Воронеж» и ввели их в эксплуатацию. На участке трассы с 367 по 372 км, находящемся вблизи села Архангельское Аннинского района, ликвидировали колейность, восстановили изношенное дорожное покрытие. Также специалисты довели ширину проезжей части до 8 метров, укрепили обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Ремонт также завершили на участках с 345 по 353 км и с 398 по 401 км. На объектах обновили верхний слой дорожного покрытия.

Дарья Крымова.

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