Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
В Госдуме предложили ужесточить наказание за овербукинг
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1035 лет назад погибла Грейс Келли
11:32 (мск), источник: Ведомости

Российскую флору для «Зарядья» закупили в Германии

Все растения, которые посадили в парке «Зарядье», были закуплены в Германии. Это «Ведомости» узнали из сметы генподрядчика создания парка — АО «Мосинжпроект» (на 100% принадлежит Москве).

Источник: РИА "Новости"

В ФРГ вырастили в том числе березы, ели, сосны и даже растения, занесенные в Красную книгу России. На озеленение «Зарядья» — грунт, включая 200 семей дождевых червей, и растения, ушло 470,5 млн руб., следует из сметы.

Закупаться в Германии пришлось, потому что у российских поставщиков не было в наличии такого количества дикорастущих растений — они пока не слишком популярны у отечественных ландшафтных дизайнеров, объяснил «Ведомостям» источник в мэрии.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что всего в парке было высажено более 1 млн однолетних и многолетних растений, 760 взрослых деревьев-крупномеров и свыше 7000 кустарников.

Читайте также
Парк «Зарядье» потратит на борьбу с вандалами 880 тысяч рублей

На конкурсе проектов для «Зарядья» в 2013 г. победил консорциум из американских архитектурных бюро Diller Scofidio + Renfro и Hargreaves Associates, а также российского Citymaker. Они предложили возвести в парке купол из стеклянных панелей и парящий мост, а также воссоздать в нем четыре климатические зоны, характерные для России: лес, тундру, степь и болота. Затем степи и болота решили заменить прибрежным лесом и прудами.

Парк для массового посещения открыли после Дня города, и уже через три дня начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин пожаловался «Комсомольской правде», что посетители вытоптали около 10 000 растений, кинули камень в стеклянную «кору», повредили световое окно Медиацентра и разбили напольные фонари. «К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова», — говорил он.

По его утверждению, люди также выкапывали растения и выносили в сумках.

На следующий день после заявлений Сафиуллина руководитель пресс-службы парка Карина Горобец заявила, что сотрудники не видели, чтобы посетители вырывали и выносили какие-либо растения. «Это домыслы какие-то», — отметила она.

Читайте также
Как выглядит «Зарядье» — у стен Кремля открылся новый парк

В конце прошлой недели пресс-служба парка заявила, что берет паузу и пока ситуацию комментировать не будет: «Все усилия сотрудников “Зарядья” направлены на восстановление его ландшафта».

Очевидно, что очень многих растений в парке нет на своих местах, но за руку никаких воров не поймали и мнение о краже было всего лишь одним из предположений о происшедшем, объяснил «Ведомостям» чиновник мэрии Москвы.

Пресловутого ягеля, который тоже якобы вытоптали посетители, вообще не было в парке, так как он не приживается в условиях Москвы, сказал представитель «Зарядья».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На что в «Зарядье» потратили 14 млрд рублей
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти отчитались, сколько многоэтажек прошли капремонт
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
С чем ходили в школу дети в СССР Деревянные пеналы, прописи, стирательные резинки вместо ластиков и краски, которые пахли так, что хотелось их съесть, – вспоминаем, с чем приходили в школу дети в Советском Союзе.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь