Российскую флору для «Зарядья» закупили в Германии
Все растения, которые посадили в парке «Зарядье», были закуплены в Германии. Это «Ведомости» узнали из сметы генподрядчика создания парка — АО «Мосинжпроект» (на 100% принадлежит Москве).
Все растения, которые посадили в парке «Зарядье», были закуплены в Германии. Это «Ведомости» узнали из сметы генподрядчика создания парка — АО «Мосинжпроект» (на 100% принадлежит Москве).
В ФРГ вырастили в том числе березы, ели, сосны и даже растения, занесенные в Красную книгу России. На озеленение «Зарядья» — грунт, включая 200 семей дождевых червей, и растения, ушло 470,5 млн руб., следует из сметы.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что всего в парке было высажено более 1 млн однолетних и многолетних растений, 760 взрослых
На конкурсе проектов для «Зарядья» в 2013 г. победил консорциум из американских архитектурных бюро Diller Scofidio + Renfro и Hargreaves Associates, а также российского Citymaker. Они предложили возвести в парке купол из стеклянных панелей и парящий мост, а также воссоздать в нем четыре климатические зоны, характерные для России: лес, тундру, степь и болота. Затем степи и болота решили заменить прибрежным лесом и прудами.
Парк для массового посещения открыли после Дня города, и уже через три дня начальник отдела по
На следующий день после заявлений Сафиуллина руководитель
В конце прошлой недели
Пресловутого ягеля, который тоже якобы вытоптали посетители, вообще не было в парке, так как он не приживается в условиях Москвы, сказал представитель «Зарядья».