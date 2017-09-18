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11:14 (мск), источник: Ведомости

Силаунов подтвердил скорое обсуждение идеи повысить акцизы на топливо

Правительство обсудит в понедельник предложение Минфина индексировать акцизы на топливо. Как сообщает «Интерфакс», это перед заседанием кабмина журналистам подтвердил руководитель ведомства Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"

Правительство должно 18 сентября рассмотреть проект бюджета на 2018 г. «Подготовили такое предложение, сегодня на правительстве рассмотрим», — сказал он.

О том, что решение дополнительно поднять акцизы на топливо уже принято на бюджетных совещаниях в правительстве и будет еще обсуждаться 18 сентября, «Ведомостям» рассказали несколько источников в федеральных структурах.

По их словам, повышение планируется в два этапа — по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля.

Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива. В результате дополнительные доходы бюджетной системы составят 55−60 млрд руб., говорят чиновники.

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Из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, В результате дополнительные доходы бюджетной системы составят 55−60 млрд руб., цитировал федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, а есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 руб. за 1 л. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 г. В результате дополнительные доходы бюджетной системы составят 55−60 млрд руб., цитировал источник «Ведомостей». Минэнерго предложило повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, дополнительные доходы составят 39 млрд руб.

Представители Минфина, Минэнерго, Минтранса, вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака ранее либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев, ссылаясь, в частности, на то, что бюджет еще не утвержден правительством.

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