Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Америке предложили купить Россию
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Липницкая рассказала о своем диагнозе - СМИ
"14 лет в одной куртке": подписчики о Волочковой
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1035 лет назад погибла Грейс Келли
11:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Евгений Тефтелев о ремонте дорог в Челябинске: график составляли с учетом мнения экспертов

Автомобилистам Челябинска приходиться простаивать в километровых пробках в центре Челябинска. Из-за ремонтных работ на улице Цвиллинга и проспекте Ленина в городе образуется транспортный коллапс.

Сегодня, 18 сентября, глава Челябинска Евгений Тефтелев объяснил, почему ремонтные работы в центре города начались только в сентябре. По его словам, график работы дорожников составлялся с учетом мнения экспертов.

«Нам гораздо важнее было отремонтировать другие улицы: проспект Победы, Братьев Кашириных. Это более напряженные дороги в плане интенсивности движения, чем улица Цвиллинга и Проспект Ленина», — отметил градоначальник.

Добавим, в связи с работами по ремонту трамвайных путей по улице Труда на участке от улицы Свободы до улицы Цвиллинга ежедневно с 14 по 30 сентября с 22−00 до 6−00 будет закрыто движение для транспорта. Об этом сообщает администрация Челябинска.

Кроме того, также в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей по улице Труда на участке от улицы Красноармейской до улицы Цвиллинга будет закрыто движение трамваев с 6−00 часов 15 сентября до 6−00 часов 28 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Челябинской области создадут проектный центр предприятий оборонно-промышленного комплекса
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
С чем ходили в школу дети в СССР Деревянные пеналы, прописи, стирательные резинки вместо ластиков и краски, которые пахли так, что хотелось их съесть, – вспоминаем, с чем приходили в школу дети в Советском Союзе.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь