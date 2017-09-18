Евгений Тефтелев о ремонте дорог в Челябинске: график составляли с учетом мнения экспертов

Сегодня, 18 сентября, глава Челябинска Евгений Тефтелев объяснил, почему ремонтные работы в центре города начались только в сентябре. По его словам, график работы дорожников составлялся с учетом мнения экспертов.

«Нам гораздо важнее было отремонтировать другие улицы: проспект Победы, Братьев Кашириных. Это более напряженные дороги в плане интенсивности движения, чем улица Цвиллинга и Проспект Ленина», — отметил градоначальник.

Добавим, в связи с работами по ремонту трамвайных путей по улице Труда на участке от улицы Свободы до улицы Цвиллинга ежедневно с 14 по 30 сентября с 22−00 до 6−00 будет закрыто движение для транспорта. Об этом сообщает администрация Челябинска.